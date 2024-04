Thesinge opent zonnedak met ruim 160 zonnepanelen: “We denken na over het openen van een tweede dak”

Foto: Annelies Hofstede

In Thesinge vond zaterdagochtend de feestelijke opening van het zonnedak plaats. Op het dak van Oudman Landbouwmechanisatie zijn ruim 160 zonnepanelen geplaatst. Een gesprek met Annelies Hofstede van EcoThesinge.

Hoi Annelies! Hoe hebben jullie de opening aangepakt?

“De zonnepanelen leveren al een aantal maanden stroom maar omdat het een project is waar veel mensen een bijdrage aan hebben geleverd wilden we ook heel graag een officiële opening organiseren. En die was vandaag. Toevallig op een dag dat de zon flink schijnt. Er waren behoorlijk wat mensen aanwezig: van geïnteresseerden tot mensen die een bijdrage hebben geleverd. De zonnepanelen zijn geplaatst op het dak van een landbouwmechanisatiebedrijf hier in het dorp. De opening werd verricht door de jongste generatie van de familie van het mechanisatiebedrijf. Ze hadden twee skelters met ballonnen versierd, en die lieten ze voorzichtig op elkaar botsen. Daarmee was de ingebruikname een feit. Daarna kon de installatie bekeken worden, wat erg interessant was.”

De afgelopen jaren zijn er veel zonneparken in gebruik genomen. Mensen uit de omgeving kunnen daar dan op intekenen …

“Klopt. Zo hebben we dat hier ook gedaan. Het plan is voorgelegd en vervolgens konden mensen een aandeel nemen in dit plan. In totaal liggen er 168 zonnepanelen op het dak. Samen leveren zij 60.000 kWh per jaar. Dat is voldoende om twintig gezinnen van elektriciteit te voorzien. En het klopt dat bij zulke plannen omliggende postcodes ook kunnen participeren. Maar vanuit Thesinge was er zoveel belangstelling dat het project daarmee al vol was. We spreken daarom inmiddels ook van ‘zonnedak 1’, waarmee ik impliceer dat we misschien ook na gaan denken over een tweede zonnedak.”

De laatste tijd hoor je regelmatig berichten over het energienet dat vol zit, waardoor zulke projecten lastig van de grond komen. Heeft dat jullie ook parten gespeeld?

“Dat viel mee. Het is niet zo dat als je vandaag een aanmelding doet, dat het morgen direct wordt aangelegd. We hebben even moeten wachten, maar het is daarna vrij snel gerealiseerd. Wel hadden we wat andere uitdagingen. Het was namelijk nogal een klus om de elektriciteitskabel van de weg bij de schuur te krijgen. Gelukkig was een bewoner in dat proces heel behulpzaam zodat we deze kabel toch nog vrij makkelijk aan hebben kunnen leggen. Wat trouwens heel leuk was is dat de meneer van energiebedrijf Enexis, die ons begeleid heeft, vandaag ook aanwezig was. Dat was voor hem super leuk om ook het eindresultaat te kunnen bewonderen. Het klopt echter wel dat als we een tweede project gaan beginnen, dat dat vermoedelijk wel lastiger gaat worden vanwege de beperkingen op het elektriciteitsnet.”

Na de opening van het zonnedak vond er in het dorpshuis een energiecafé plaats waar het ging over warmtepompen. Foto: Annelies Hofstede

In Thesinge werd er vandaag ook flink uitgepakt want na de feestelijke opening vond er in het dorpshuis een informatiecafé plaats over warmtepompen …

“Klopt. En dat sloot ook heel mooi op elkaar aan omdat je binnen het thema van nieuwe energie blijft. Een meneer gaf informatie over warmtepompen. Hoe werkt zoiets, wat komt er bij kijken en wat kost het. En dat was erg interessant. Ik denk dat er tussen de dertig en veertig geïnteresseerden aanwezig waren. Als je bedenkt dat er 250 woningen onder Thesinge vallen dan kun je spreken van een prima opkomst.”

Zijn er in Thesinge al veel warmtepompen geïnstalleerd?

“Ja, er zijn verschillende huishoudens overgestapt op hybride-warmtepompen. Bij deze pompen gaat het om een mix tussen elektriciteit en aardgas. De informatieochtend ging over warmtepompen die volledig los staan van aardgas. Tijdens het energiecafé, zoals wij het vanochtend noemden, was geen testopstelling aanwezig. En dat geeft ook niet. Hier in het dorp helpen we elkaar graag. Iemand die nog geen warmtepomp heeft die kan bij dorpsgenoten kijken hoe het er uit ziet en hoe het werkt. Samen maak je het een succes.”

Is dat ook de kracht van EcoThesinge?

“Ik denk het wel. Op onze website verzamelen we allemaal handige informatie over dit onderwerp. Maar ook onderling wordt er veel informatie uitgewisseld. De ene bewoner weet heel veel over mogelijke subsidies. De ander weet weer wat meer over de techniek en de mogelijkheden. En als je dat allemaal samenbrengt dan krijg je een mooi en overzichtelijk resultaat. En er zit nog een voordeel aan vast: namelijk dat je met elkaar als dorpsbewoners in gesprek raakt. En dat is ook heel belangrijk.”

Meer informatie vind je op de website van EcoThesinge.