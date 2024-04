Technisch directeur wordt te duur voor Donar, club moet steeds meer leunen op ‘professionele vrijwilligers’

Drago Pašalić - Foto: Donar

Komend seizoen heeft Donar geen aparte technisch directeur meer. De functie, die nu wordt bekleed door oud-speler Drago Pašalić wordt geschrapt. Donar wil daarmee kosten besparen, zodat er meer kan worden geïnvesteerd in spelers en staf.

Pašalić wordt vanaf 1 september één van de ‘professionele vrijwilligers’, waarvan het ‘nieuwe Donar’ stelt dat er steeds meer nodig gaan zijn na het faillissement van afgelopen zomer. “De overheadkosten moeten omlaag, om op die manier zo veel mogelijk budget vrij te kunnen spelen voor spelers en staf”, stelt Donar-manager Stefan Mladenovic namens de clubleiding.

Het takenpakket van Pašalić komt vanaf september onder eindverantwoordelijkheid van Mladenovic. Pašalić wordt ‘dan ’technisch adviseur. Het duo blijft tot die tijd samen werken aan de samenstelling van de spelersploeg van komend seizoen.

Pašalić speelde na het faillissement afgelopen zomer een cruciale rol bij de start van het nieuwe Donar, stelt de club: “Hij stelde in samenspraak met de coaches in heel korte tijd en in een bijzonder roerige situatie met beperkte middelen een representatief team samen. Donar stelt het enorm op prijs dat hij ook na 1 september een bijdrage wil blijven leveren aan de wederopbouw.”