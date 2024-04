Stichting Meer Bomen Nu Groningen deelt 4500 bessenstruiken uit in Ten Boer

De Stichting Meer Bomen Nu, afdeling Groningen, deelt deze donderdagmiddag en -avond 4500 rode- en blauwebessenstruiken uit aan belangstellenden uit de omgeving van Ten Boer.

Meer dan 80 mensen hebben zich al aangemeld om deze biologische struikjes te bemachtigen en zo te voorkomen dat ze versnipperd worden. Het doel van de actie is om deze biologische bessenstruiken, die twee of drie jaar oud zijn, een nieuw thuis te geven voordat het plantseizoen begint. Alle beschikbare struikjes zijn inmiddels verzegd.

De struiken zijn afkomstig van tuinderij WIJdehorst in Wassenaar. Ze stonden in potten, maar het is nu hoog tijd om ze in de volle grond te zetten vanwege de droge zomers. Stichting Meer Bomen Nu heeft de struikjes overgenomen tegen kostprijs om ze via verschillende kanalen in Nederland een nieuw thuis te kunnen geven.

Stichting Meer Bomen Nu (onderdeel van Urgenda) plant elk plantseizoen honderdduizenden bomen in Nederland, met de hulp van duizenden vrijwilligers en diverse organisaties. Samen willen ze de wereld mooier en klimaatbestendiger achterlaten voor de volgende generaties. Ze oogsten zaailingen die overtollig zijn of die ongewenst in natuurgebieden groeien. De zaailingen worden opgeslagen in een Bomenhub, een tijdelijke opslagplaats, of direct opgehaald door mensen die graag willen planten.