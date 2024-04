SterrebosLive gaat weer van start

Foto: Rieks Oijnhausen

Binnenkort kunnen Stadjers weer genieten van een nieuws seizoen van SterrebosLive. Van mei tot en met september organiseert wijkcomité Helpman elke tweede zondag van de maand een buitenconcert bij de Muziekkoepel in het Sterrebos.

Bij elk concert vinden er twee optredens plaats van verschillende artiesten. Het eerste concert is op 12 mei aanstaande. Dan is de muziek van Harry Loco en Reverse Cowgirls te horen.

Harry Loco speelt in een echte Woodstocksfeer, verwijzend naar een hippiefestival uit 1969. “Zijn teksten gaan over oorlog, vrede en misstanden in de wereld, maar ook over hoop en liefde”, schrijft de organisatie. Tijdens het optreden kunnen bezoekers ook genieten van het geluid van zijn gitaar en mondharmonica.

“Reverse Cowgirls is zoals ze zelf zeggen een dubbele one-man-band”, bestaande uit Joost Dijkema en Michiel Hoving. Zij spelen beiden gitaar, terwijl ze tegelijkertijd met hun voeten een opgesplitst drumstel bedienen. Hoe dat precies werkt, kunt u het best in levende lijve ondervinden. Bram Menninga begeleidt de gitaristen met zijn contrabas.

Programma

De concerten duren van 15.00 uur tot 17.00 uur. Toegang is gratis. Voor het gehele programma kunt u kijken op de website van de organisatie. Zij raden u aan om te voet of op de fiets te komen.