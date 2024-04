Stadspartij wil dat gemeente betaalt voor rioolaansluiting clubhuis Kids United: ‘Dit soort lasten zijn onvoorstelbaar’

Impressie via Kids United

Over iets minder dan een maand moet de eerste schop de grond in gaan voor het clubhuis van Kids United op sportpark De Kring. Maar het G-Team van FC Groningen kreeg onlangs slecht nieuws: om het clubhuis aan te sluiten op de riolering is 65.000 euro nodig. Dat mag de bouw van het clubhuis niet in de weg staan, vindt de Stadspartij 100% voor Groningen.

“Mede dankzij verschillende sponsoren is het gelukt om een substantieel bedrag in te zamelen voor de bouw van hun eigen clubhuis. Het is ook bewonderenswaardig dat het KidsUnited in zeer korte tijd is gelukt om een begrotingstekort van 47.807 euro weg te werken”, vertelt Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van de Stadspartij. “Maar dat een voetbalvereniging voor kinderen met een handicap zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de kosten van een rioolaansluiting voor hun clubhuis is onvoorstelbaar. Vooral omdat dit pas drie weken voor aanvang van de bouw bekend werd.”

Het college moet haar besluit om Kids United zelf te laten betalen voor de rioolaansluiting daarom heroverwegen, stelt Sijbolts: “Een bijzondere en unieke voetbalclub als KidsUnited, die zich inzet voor kinderen met een handicap, mag niet geconfronteerd worden met dergelijke financiële lasten. Temeer omdat zij de afgelopen 11 jaar vrijwel geen cent subsidie of financiële bijdrage van de gemeente hebben ontvangen. Het niet subsidiëren, dan wel bekostigen van een rioolaansluiting voor een voetbalvereniging voor kinderen met een handicap kan worden gezien als het tegenwerken van gelijke kansen voor kwetsbare groepen in de samenleving.”

De Stadspartij stelt komende woensdag vragen aan het gemeentebestuur over de kwestie. De fractie roept het college dan op te zoeken naar alternatieve oplossingen om de voetbalvereniging te ondersteunen.