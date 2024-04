Stadspartij maakt zich zorgen over daklozen na koude nacht in Stad

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakt zich zorgen over de dak- en thuislozen in de stad nadat het in de nacht van maandag op dinsdag ruim 3 graden vroor. De partij vraagt of de winterregeling ook gecontinueerd kan worden.

“Het is deze week behoorlijk koud”, vertelt raadslid Yaneth Menger. “Verschillende steden, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam hebben daarom besloten dat de winterkouderegeling van kracht is. Normaal sluiten de winteropvanglocaties in deze steden op 1 april de deuren omdat vorst daarna vrijwel niet meer voorkomt. Deze week is dat anders. Daarom heb ik de wethouder gevraagd hoe dit hier in Groningen is geregeld. Je moet er niet aan denken dat deze mensen nu ’s nachts op straat moeten slapen.”

Aan de grond -7,1 graden

Op het KNMI-meetstation in Eelde werd in de nacht van maandag op dinsdag een minimumtemperatuur van -3,4 graden gemeten. Aan de grond vroor het -7,1 graden. Ook de komende nacht worden er lage temperaturen verwacht. In Groningen is de afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het uitbreiden van de opvangmogelijkheden in de winter. Zo wordt er de laatste jaren een slaapboot ingezet waar mensen ongeacht de temperaturen terecht kunnen. Ook wordt er voor gezorgd dat er genoeg plekken beschikbaar zijn in de maatschappelijke opvang.

“Je wilt het goed geregeld hebben”

De wethouder heeft voor deze week goed nieuws. In Groningen is de winteropvang tot 30 april beschikbaar. Menger is daar blij mee: “Dat stemt mij blij en gerust. Maar eigenlijk wil je dit gewoon goed geregeld hebben.” Op de vraag of het misschien een idee is om de winteropvang tot IJsheiligen aan te bieden zegt Menger: “Dat zou een heel goed moment kunnen zijn. Dat je zegt tot dan bieden we het aan. Dat je die zekerheid hebt en dat je daardoor niet meer in hoeft te springen als er ineens een reeks koude nachten zich aandient.”

IJsheiligen

De IJsheiligen zijn Sint Mamertus, Sint Pancratius, Sint Servatius en Sint Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. IJsheiligen is één van de oudste en bekendste begrippen uit de volksweerkunde. Dit is namelijk de laatste periode van het voorjaar waarin nog nachtvorst kan voorkomen. Het advies is daarom ook om plantjes pas in je tuin of terras te planten na IJsheiligen.