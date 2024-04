Stadscrematorium Groningen opent nieuwe rouwkamers voor nabestaanden

Rouwkamer Stadscrematorium. Foto: Stadscrematorium Groningen

Stadscrematorium Groningen opende deze week twee nieuwe rouwkamers om nabestaanden extra ruimte te bieden om afscheid te nemen van hun geliefde.

Het crematorium ziet een grotere behoefte van nabestaanden om de dagen voor het definitieve afscheid samen door te brengen. Families kunnen de twee ruimtes, Libelle en Vlinder genaamd, daarom aankleden met herinneringen van de overleden persoon en bijvoorbeeld met bloemen.

“Zo kunnen familie en vrienden in de dagen voorafgaand aan de uitvaart in de rouwkamers op eigen wijze afscheid nemen.”, zegt René Braaksma, locatiemanager van Stadscrematorium Groningen. Met het initiatief wil het crematorium meegaan met de tijd. Braaksma: “We houden ontwikkelingen in de gaten en luisteren naar gasten en relaties. Stadscrematorium Groningen speelt een belangrijke rol voor veel mensen in de stad Groningen en de regio daaromheen. Dit willen we nog lang blijven doen.”

Ook de Advies & Zorgruimte is gerenoveerd. Hier kunnen gasten in gesprek met medewerkers voor advies, hulp, of een luisterend oor.

Crematorium Groningen werd in 1962 gebouwd en was daarmee het derde crematorium van Nederland. Het crematorium, een Rijksmonument, is ontworpen door architect A.H. Wegerif en ligt aan de rand van de stad Groningen.