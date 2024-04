Sloop van oude Ring-Zuid begint dit weekend: ‘Stof, trillingen, geluidshinder en extra bouwverkeer’

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Niet alleen voor het verkeer is de komende week een omschakelmoment in de verbouwing van de zuidelijke ringweg. Aannemercombinatie Herepoort gaat ook beginnen aan de sloop van de ‘oude’ Ring-Zuid tussen het Julianaplein en het Europapaplein en dat gaan omwonenden zeker merken.

De huidige ringweg tussen de twee knooppunten moet op 2 september zo goed als verdwenen zijn. Daarom begint de sloop van een deel van de weg nu al. De sloop van de oude ringweg is verdeeld is zeven secties, waarbij Herepoort nu begint aan de ‘uiteinden’: het deel langs de Rivierenbuurt en het deel bij De Meeuwen en het Europapark. Ook verderop bij de Herewegbuurt bij de Kempkensberg gaan de sloophamers in de ringweg, om een doorsteek te maken voor het bouwverkeer.

Op de onderstaande kaart zijn de sloop-sectoren voor de zuidelijke ringweg te zien:

De gevolgen van het sloopwerk voor het verkeer voor de komende week lees je hier. Voor omwonenden betekenen de sloopwerkzaamheden hoogstwaarschijnlijk ook andere moeilijkheden. “Het slopen van de ringweg gaat veel overlast geven voor de direct omwonenden”, schrijft Aanpak Ring-Zuid. “Denk aan geluidshinder, trillingen, stof en extra bouwverkeer.” De organisatie begint daarom komende maandag met een speciaal ‘sloopspreekuur’ haar informatiecentrum aan de Muntinglaan. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 18.00 uur kunnen bewoners hier terecht met hun vragen.