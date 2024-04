‘Situatie voor huidige huurders rond Oosterhamriktracé niet anders dan afgesproken: tijdelijke verhuur is tijdelijk’

Woningen aan de Vinkenstraat - Foto via Nijestee

Voor de tijdelijke huurders van honderdvijftig huurwoningen van woningcorporatie Nijestee, die in plaats van tegen de grond weer in de reguliere verhuur gaan, is de situatie volgens CareX niet anders geworden door de beslissing van de woningcorporatie: “Tijdelijke verhuur is tijdelijk en daar is nu een einddatum bij genoemd.”

Dat schrijft anti-leegstandsorganisatie CareX, samen met Nijestee, in een reactie op de onrust die is ontstaan onder de tijdelijke huurders, nadat vrijdag duidelijk werd dat hun woning weer verhuurd gaat worden aan ‘reguliere’ sociale huurders. Volgens de tijdelijke huurders is er voor hen geen oplossing, terwijl er voor reguliere huurders weer ruimte vrijkomt. Ze vinden, net als de raadsfracties van het CDA en SP, dat Nijestee en Carex nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de huidige bewoners.

Volgens Nijestee en CareX wordt het onderhoud van de woningen, waarna dan de tijdelijke bewoners plek moeten maken voor reguliere huurders, gefaseerd uitgevoerd. Nijestee-directeur Esseline Schieven laat weten dat de tijdelijke bewoners door die fasering zo lang mogelijk kunnen blijven. Tegelijk wil Nijestee daarmee onnodige leegstand voorkomen.

“Feitelijk is de situatie niet anders dan vooraf afgesproken: tijdelijke verhuur is tijdelijk en daar is nu een einddatum bij genoemd”, vult CareX-directeur Azing Wierda aan. “We gaan, zoals we altijd doen, ons uiterste best doen om voor onze tijdelijke huurders die niet via een andere weg nieuwe woonruimte vinden, een nieuw onderkomen te vinden. Daar zien we best veel mogelijkheden toe. Het voordeel nu is, dat niet in één keer voor een hele groep huurders andere woonruimte gezocht hoeft te worden, omdat de uithuizing gefaseerd zal zijn in verband met het groot onderhoud dat in fases gedaan zal worden. Over deze planning hebben we contact met Nijestee.”