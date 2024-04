Seizoen voorbij voor Lycurgus na verlies beslissingswedstrijd

Het seizoen is voorbij voor de volleyballers van Nova Tech Lycurgus. De Groningers verloren woensdagavond in Apeldoorn de beslissingswedstrijd in de halve finale om de landstitel tegen Draisma Dynamo. Het werd 3-1.

De eerste set werd gelijk al met 25-17 gewonnen door de thuisploeg. Vervolgens won Lycurgus de tweede set eenvoudig met 18-25, maar daarna was de thuisploeg toch weer sterker in de derde set: 25-18. In de vierde set was het verschil lange tijd klein, maar na 20-18 stoomde Dynamo in één keer door naar 25-18.

De finale om de landstitel wordt gespeeld door Dynamo en Active Living Orion uit Doetinchem, dat zijn beslissingswedstrijd woensdag met 3-2 won van Numidia VC Limax uit Linne.