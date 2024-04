Scooterrijder gewond bij verkeersongeluk Van Iddekingeweg

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Van Iddekingeweg is een scooterrijder gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 15.15 uur ter hoogte van de kruising met de Helper Weststraat. “Hoe het ongeluk precies heeft gebeuren is onbekend maar het lijkt erop dat de scooterrijder over de Van Iddekingeweg reed in de richting van de Van Iddekingebrug”, vertelt Ten Cate. “Ter hoogte van de Helper Weststraat wilde de bestuurder van een personenauto zijn voertuig parkeren maar heeft daarbij de scooterrijder over het hoofd gezien. Door de aanrijding kwam de scooterbestuurder ten val.”

Hulpdiensten waren snel aanwezig. Zij hebben het slachtoffer gestabiliseerd. De persoon is daarna met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.