Schreuders houdt FC Groningen op promotiekoers na late treffer bij VVV

Foto via FC Groningen

FC Groningen heeft zondagavond met 0-1 gewonnen op bezoek bij VVV-Venlo. De Groningers houden zo zicht op directe promotie. Jorg Schreuders zorgde in de slotfase voor opluchting in het uitvak.

Slordig kan je de eerste helft van FC Groningen wel noemen. In het altijd sfeervolle stadion De Koel is het de thuisploeg die na tien minuten de eerste kans van de wedstrijd krijgt. Een schot van de Griekse VVV-spits Michalis Kosidis wordt knap gekeerd door Hidde Jurjus. In minuut 22 levert de eerste kans van de FC gelijk een doelpunt op. Johan Hove kopt van dichtbij raak, maar zijn aangever, Luciano Valente, staat in buitenspelpositie. Het blijft 0-0.

In het restant van de eerste helft is het VVV dat nog een aantal keer dichtbij de openingstreffer komt. Tweemaal Martijn Berden, maar ook tweemaal een Gronings been om een doelpoging te voorkomen.

Tweede helft

In de rust grijpt trainer Dick Lukkien in. De onrustig spelende Isak Määttä wordt vervangen door Thijmen Blokzijl, Marvin Peersman schuift op naar de linksbackpositie. FC Groningen oogt aan het begin van de tweede helft een stuk gevaarlijker. Thom van Bergen krijgt na vijf minuten een enorme kans om de score te openen. De voorzet van Jorg Schreuders komt pardoes voor de voeten van de jonge spits, maar hij raakt de bal totaal verkeerd.

Na de mispeer van Van Bergen komt de FC tot nog twee kansen, maar de pogingen van Valente en Bacuna resulteren niet in doelpunten. Uiteindelijk houdt de Groningse dreiging zo’n tien minuten aan, waarna de ploeg van Dick Lukkien weer verdergaat op éénzelfde manier als in de eerste helft: stroperig en traag.

Bevrijdende doelpunt

FC Groningen begint weer wat beter te spelen en komt weer tot kleine kansen. In de 78ste minuut haalt Marvin Peersman de achterlijn en wordt een teruggetrokken bal binnen getikt door Jorg Schreuders. VVV probeert nog een slotoffensief in te zetten, maar weet niet door de Groningse muur te breken. De eindstand: 0-1.

Volgende week

Komend weekeinde speelt FC Groningen in eigen huis tegen SC Cambuur. De aftrap is zaterdag om 20.00 uur. De Trots van het Noorden staat derde in de Keuken Kampioen Divisie, drie punten verwijderd van nummer twee Roda JC.