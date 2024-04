Schoonmaakactie Noorderplantsoen levert zakken vol afval op: “Van flessen tot een windscherm”

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De tweejaarlijkse schoonmaakactie in het Noorderplantsoen is zaterdag een succes geworden. Volgens Tonny Evers van de organisatie was er veel belangstelling en is er samen veel afval geraapt.

Hoi Tonny! Hoe ging het?

“Het is heel goed gegaan. We hadden er ook goed weer bij. Dat is misschien ook nog wel het meest spannende, want je weet dat als het regent, er gewoon minder mensen komen opdagen om te helpen. Maar het ging zaterdag heel goed. Er kwamen 35 mensen helpen om het plantsoen schoon te maken en samen is er een behoorlijke hoeveelheid afval opgehaald.”

Hoeveel afval hebben jullie opgehaald?

“Als je door het Noorderplantsoen loopt dan kun je misschien denken, dat ligt er prima bij, daar ligt niet zoveel rotzooi. En wij denken ook dat de hoeveelheid afval door de jaren heen langzaam afneemt. Maar vandaag ook: als je in de bosschages en struiken gaat kijken, dan tref je nog voldoende aan. Zeker op bepaalde plekken. Bij de muziekkoepel ligt er bijvoorbeeld altijd veel rotzooi.”

Wat komen jullie dan zoal tegen?

“Veel plastic- en glazen flessen. En ook papieren bekertjes. Dat zijn de voorwerpen die je eigenlijk altijd wel tegenkomt. Maar vandaag troffen we ook een windscherm aan. Dat is zo’n ding die je voor op je fiets kunt plaatsen waarmee je je baby kunt beschermen tegen de wind. En we troffen ook een grote reiskoffer aan die open lag. Wellicht dat deze van een dakloze is, maar dat hebben we niet kunnen achterhalen. Dus al met al troffen we toch flink wat rotzooi aan.”

Jullie organiseren deze tweejaarlijkse schoonmaakactie al een hele poos. Jullie maken er ook echt een feestje van hè?

“Haha, klopt. Dit is het veertiende jaar dat we dit doen. De actie wordt gehouden in het voorjaar en in de herfst dus komend najaar tekenen we voor de 28ste editie. We beginnen de dag altijd bij restaurant Zondag in het Noorderplantsoen. Zij hebben koffie met wat lekkers klaar staan voor de deelnemers en leggen ons wat dat betreft echt in de watten. Dat is echt super. Daarna worden de materialen uitgedeeld waarmee het afval opgeruimd kan worden en gaan we aan de slag.”

Je vertelde al dat er 35 mensen deelnamen aan de actie. Is dit een gemêleerd gezelschap?

“Eigenlijk alle leeftijdsgroepen zijn wel vertegenwoordigd. We hadden vandaag studenten die vertelden dat ze vlakbij het plantsoen wonen en het beschouwen als hun achtertuin. Ze wilden graag hun steentje bijdragen. Nou, dat vind ik fantastisch. Dacht iedereen er maar zo over. Maar we zagen vandaag ook mensen en gezinnen uit wijken als De Hunze, uit Beijum en de Oosterparkwijk die de aankondiging gezien hadden en besloten hadden te helpen. Natuurlijk zijn er ook de wijkbewoners, maar dit keer dus ook flink wat nieuwe deelnemers die we bij eerdere edities niet gezien hebben. Dat stemt ons heel blij.”

De afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet bijvoorbeeld door het invoeren van statiegeld op blikjes. Zie je dat effect ook al terug?

“Ja, toch wel. We hebben minder blikjes gezien in vergelijking met afgelopen jaren. Wat ik al zei; de hoeveelheid afval neemt elke editie wat af. En dat is heel mooi. Maar ondertussen ligt er nog genoeg waardoor deze schoonmaakactie absoluut belangrijk blijft.”

De volgende schoonmaakactie in het Noorderplantsoen vindt plaats op zaterdag 12 oktober.