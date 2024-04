Scholier van Willem Lodewijk Gymnasium wint zilver op Europese wetenschapsolympiade

Matthijs Ruiter (Stedelijk Gymnasium Nijmegen), Imre Bekkering (Willem Lodewijk Gymnasium) en Ralph de Boer (Lorentz Casimir Lyceum) - Foto via Kenniscentrum SLO

Scholier Imre Bekkering van het Willem Lodewijk Gymnasium heeft afgelopen weekend een zilveren medaille gepakt met zijn team tijdens de European Olympiad of Experimental Science (EOES) in Luxemburg.

In teams van drie personen, verenigd in landenteams, lossen de middelbare scholieren (havo en vwo) problemen op die biologische, natuurkundige en scheikundige elementen bevatten. De wedstrijd bestond, per dag, uit verschillende dagen. Op dag één hielpen de leerlingen kanker te bestrijden door enkele chemische en fysische factoren te onderzoeken die DNA-beschadiging kunnen veroorzaken. In de tweede taak onderzochten de leerlingen conserveermiddelen in limonade, de zuurtegraad van mosterd en classificeerden zij verschillende vissen.

Nederland deed het goed tijdens de olympiade. Zowel de gouden als de zilveren medaille werden in de wacht gesleept door de twee afgevaardigde Nederlandse teams. Er deden vanuit 24 landen 46 teams van drie leerlingen mee.

Imre Bekkering van het Willem Lodewijk Gymnasium vertegenwoordigde Groningen in zijn team, samen met Ralph de Boer uit Eindhoven en Matthijs Ruiter uit Nijmegen. Volgens Bekkering was met name de tijdsdruk voor alle taken enorm hoog: “Tijdens het practicum zelf had ik steeds het gevoel dat ik alles sneller moest doen. Het was een race tegen de klok”.