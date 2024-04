Schatzoeken in Stad via Instagram en TikTok: ‘Ik vind het gewoon leuk!’

Geld groeit niet aan de bomen. Maar als je goed kijkt, kun je het wel op straat vinden. Mister Cash, die liever anoniem blijft, verstopt op verschillende plekken in de stad contant geld en post vervolgens hints op Instagram en TikTok. OOG spoorde hem op en sprak met hem.

“Ik zat een keer op Instagram en zag dat iemand hetzelfde deed”, vertelt ‘Mr. Cash. “Ik dacht: dat is leuk. Het idee van schatzoeken. Toen dacht ik: dat ga ik ook doen.” Volgens ‘Mr. Cash’ zorgt zijn nieuwe hobby regelmatig voor rare blikken van voorbijgangers: “Ik ben altijd op zoek naar goede plekken om geld te verstoppen. Dan zien mensen met in hoekjes en kiertjes loeren. Dat valt wel op.”

Volgens Mr. Cash wordt het geld meestal snel gevonden, binnen vijf of tien minuten: “Het hangt af van de plek.” Samen met Mr. Cash namen de we proef op de som. Dit keer kwam de eerste ‘hunter’ al binnen dertig seconden opdagen. Die vertelt: “Ik woon hier een paar huizen verder en zag de post twintig seconden geleden en toen dacht ik: nou proberen. Ik heb gerend op mijn badslippers.”

Waar betaalt Mr. Cash de speurtochten van? Hij heeft gewoon een bijbaantje naast zijn studie, waar hij de op te sporen waardepapiertjes mee betaalt. In plaats van koffie of nieuwe kleren kopen, ziet hij het verstoppen van het geld als een investering in zijn Instagram- en TikTok-account. Daarmee kan hij dan zijn geld terugverdienen, als hij veel volgers krijgt.