Russen trekken stekker uit stedenband Groningen Moermansk

Na bijna 35 jaar is er een einde gekomen aan de stedenband Groningen Moermansk. De Russen hebben in een brief laten weten dat ze de band verbreken.

Uit de brief van het Russische bestuur blijkt dat men vrijwillig heeft besloten om te stoppen met de stedenband. Het stoppen heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met sancties die vanuit het Kremlin opgelegd kunnen worden. “Om te voorkomen dat aangegane verplichtingen niet kunnen worden nagekomen en om mogelijke boetes en sancties te voorkomen, is een tijdige opheffing van de organisatie volgens ons eens verstandig besluit”, staat in de brief te lezen.

Kennismaking

De stedenband bestond sinds 20 juni 1989 uit de wens om over grenzen heen te kijken. De gemeenteraad van Groningen stelde destijds voor een stedenband met een Russische stad aan te gaan. Het doel van de stedenband was kennismaking met en leren van andere culturen op allerlei gebieden: onderwijs, gezondheidszorg, handel en cultuur. De afgelopen 35 jaar is er veelvuldig contact geweest en vonden er bijvoorbeeld ook uitwisselingen plaats waarbij Russische scholieren en studenten in Groningen een kijkje kwamen nemen.

Jalt de Haan (CDA): “Wij pleiten al jaren voor een einde, dit is geen kerntaak”

De laatste jaren ligt de stedenband stil. Na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is besloten om het contact op een waakvlam te zetten. In de gemeenteraad werd eerder al gepleit om de band op te heffen, maar dit voorstel haalde toen geen meerderheid. Fractievoorzitter Jalt de Haan van het CDA laat weten blij te zijn dat er nu alsnog een einde is gekomen aan de band: “Wij pleiten hier al jaren voor. Het onderhouden van een stedenband is geen kerntaak van de gemeente, zeker niet als je een band hebt met een dergelijk land als Rusland.” De Stedenband bestrijdt dit. Volgens hen gaat het om een samenwerking tussen inwoners en is er geen sprake van politieke banden.

Zeven stedenbanden

Groningen had tot voor kort zeven stedenbanden. Naast Moermansk gaat het om Bremen, Oldenburg en Hamburg en de Chinese steden Tinanjin en Xi’an. Vorig jaar zomer kwam er een einde aan de stedenband met San Carlos in Nicaragua. De politieke ontwikkelingen in het Midden-Amerikaanse land noopten de stedenband om na 37 jaar een einde te maken aan die verbinding.