Rus uit Groningse vluchtelingenopvang krijgt twee jaar cel in België voor rooftocht langs supermarkten

De rechtbank in het Belgische Hasselt - Foto via Google Maps - Streetview

De rechtbank in het Belgische Hasselt heeft een Rus, die naar Nederland was gevlucht om mobilisatie te ontvluchten, veroordeeld tot twee jaar cel voor een rooftocht langs 42 supermarkten.

Dat schrijft de Belgische krant Het Nieuwsblad maandagmiddag.

De Rus, die tijdens de rooftocht verbleef in een vluchtelingenopvang of asielzoekerscentrum in Groningen, ging samen met twee anderen naar onze zuiderburen om daar te ‘winkelen’. In totaal werden 42 diefstallen, tot soms wel negen per dag, gepleegd in winkels van de Belgische supermarktketens Colruyt en Okay. Ze roofden vooral cosmetica (onder meer opzetborstels voor elektrische tandenborstels en scheermesjes) en rekenden vervolgens alleen laaggeprijsde producten af. In totaal nam het drietal voor zo’n tienduizend euro aan producten weg uit de winkels.

De uit Rusland afkomstige man met een bed in Groningen werd uiteindelijk op heterdaad betrapt. Toch ontkende de Rus een aantal van de diefstallen, ook wanneer deze op camera was vastgelegd. De rechter geloofde weinig van het verweer van de man, die naar West-Europa vluchtte om de mobilisatie voor de oorlog tegen Oekraïne in zijn thuisland te ontlopen. Naast de celstraf kreeg de Rus 2.400 euro boete opgelegd en werd zijn auto in beslag genomen.

De twee compagnons van de man waren iets minder vaak bij de diefstallen betrokken, waardoor hun straffen lager uitvielen.