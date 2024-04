Ruime zege PKC’83/Team Amoeri, remise voor Drs. Vijfje

Foto Wesley Ferwerda. Drs. Vijfje - PKC'83/Team Amoeri

PKC’83/Team Amoeri heeft vrijdagavond in de eerste divisie A van het zaalvoetbal thuis met 5-0 gewonnen van subtopper Texel’94.

Awaab Khider maakte twee doelpunten voor de Groningers. PKC staat tweede met 40 punten uit 19 wedstrijden. Dat zijn er twee minder dan koploper White Stones. Er zijn nog drie wedstrijden te gaan.

Drs. Vijfje speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Zeemacht. Vijfje staat tiende met 16 uit 19. Om nacompetitie tegen degradatie te ontlopen moeten de studenten negende worden. Op die plek staat Urk, dat vier punten meer heeft dan Drs. Vijfje.

Vrouwen

De vrouwen van Drs. Vijfje kwamen niet in actie in de eredivisie B. Vijfje is samen met Den Haag kanshebber om eerste te worden. De winnaar hoeft geen overbruggingswedstrijd meer te spelen om met de clubs uit de eredivisie A te strijden om het landskampioenschap.

Dat komt omdat de KNVB alle teams van Futsal Rotterdam uit de competitie heeft genomen wegens een betalingsachterstand. De vrouwen van Rotterdam speelden in de eredivisie A, die nu nog uit vijf teams bestaat.