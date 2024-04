Ruime zege Gorecht, oorwassing VVG, spanning in 3C stijgt

Foto Andor Heij. Helpman mist een grote kans tegen Veendam 1894

Gorecht won in de tweede klasse J van het zaterdagvoetbal. VVG ging hard onderuit en ook FC Lewenborg verloor. In de spannende derde klasse C staan Helpman en Groen Geel samen aan kop na puntverlies van Helpman.

2J

Gorecht draaide na de winterstop niet goed, maar kan na de 4-0 uitzege op FC Wolvega weer omhoog kijken. Benjamin Zondervan maakte de eerste twee. Michel Koopman en Thijs Hekman maakten het kwartet vol. Gorecht is zesde met 34 punten uit 21 wedstrijden.

FC Lewenborg kan de nacompetitie tegen degradatie alleen nog in theorie ontlopen. Bedum was in eigen huis in het kelderduel te sterk en won met 3-0. Lewenborg is twaalfde met 17 uit 21. De voorsprong op Bedum dat voorlaatste staat is vijf punten.

De rechtstreekse degradatie van VV Groningen is slechts een kwestie van tijd. Op sportpark het Noorden was een telraam nodig tegen Hoogeveen. De Drenten wonnen met 9-0. VVG heeft 8 uit 21.

3C

In de derde klasse C verspeelde koploper Helpman twee dure punten. Thuis werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Veendam 1894. In de openingsfase schoot Tim van Dorp een teruggelegde bal via de binnenkant van de paal binnen. Helpman kreeg nog een paar opgelegde kansen. Veendam had ook mogelijkheden en kwam na de pauze via Dinand de Jonge langszij. Helpman blijft eerste met 37 punten uit 21 wedstrijden.

Helpman zag Groen Geel in punten wel langszij komen. Groen Geel won in Winschoten met 2-1 van WVV door doelpunten van Bart Kranenborg en Jelte van den Berg.

Lycurgus had koploper kunnen worden, maar speelde thuis met 3-3 gelijk tegen degradatiekandidaat Be Quick (zat). Steven Zwarts, Dylan van der Spoel en Lenne Vink scoorden voor Lycurgus. Voor Be Quick scoorde Mohamed Shabeel twee keer, waaronder de treffer die het punt redde. Kay Dollenkamp maakte er één. Lycurgus is vierde met 36 uit 21, Be Quick is twaalfde met 22 uit 21.

The Knickerbockers is zesde met 33 uit 21 en is nog niet uitgeschakeld voor de titel. TKB verspeelde wel twee dure punten uit tegen Zuidlaren: 1-1. Rens Langelaan maakte de gelijkmaker voor de studenten.

HFC’15 verloor in Hoogkerk met 4-3 van Zuidhorn. Zuidhorn nam een 4-0 voorsprong, maar Erben Koopmans, David Boersema en Rutger Hofsteenge zorgden nog voor spanning in de slotfase. HFC’15 is elfde met 27 uit 22. HFC moet nog twee plekken stijgen om veilig te zijn. De achterstand op die plek is slechts een punt.

Mamio is laatste en verloor thuis met 5-1 van Onstwedder Boys. Angelo Florencia scoorde voor Mamio. Mamio kan nacompetitie tegen degradatie niet meer ontlopen en rechtstreekse degradatie lijkt slechts een kwestie van tijd. Mamio heeft 9 uit 21.