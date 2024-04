Ruim tachtig woningen zaterdag in gemeente te bezichtigen op Open Huizen Dag

In de gemeente zijn op deze zaterdag ruim tachtig woningen te bezichtigen op de tweejaarlijkse NVM Open Huizen Dag. Dat blijkt uit informatie van de NVM, de Koninklijke Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs.

De Open Huizen Dag is een laagdrempelige manier om te koop staande huizen te bezichtigen. In de aanloop naar de dag hebben NVM-makelaars geregistreerd welke huisverkopers aan de dag mee willen doen. Geïnteresseerde kopers hebben op de website Funda kunnen bekijken welke huizen meedoen en hebben een route uit kunnen stippelen langs huizen die ze willen bekijken. Deelnemende woningen kunnen bezichtigd worden en er kunnen vragen gesteld worden. Vervolgens kan de beslissing worden gemaakt of men verder gaat onderhandelen.

Weinig huizen te koop

In de gemeente zijn 81 woningen te bezichtigen. Landelijk gaat het om 5.600 woningen. Vorig jaar lag dit aantal nog op 13.500 deelnemende woningen. Dat er veel minder woningen te bezichtigen zijn komt volgens NVM omdat er maar weinig huizen te koop staan. In januari werd duidelijk dat in het laatste kwartaal van 2023 ruim een kwart minder woningen te koop stond dan een jaar eerder. Door de krapte lopen de huizenprijzen de laatste maanden weer flink op. Vorig voorjaar deden er 66.000 potentiële kopers mee aan de huizenkijkdag.

NVM Open Huizen Dag vindt zaterdag plaats van 11.00 tot 15.00 uur. Een overzicht van de deelnemende woningen vind je op deze website. Komende herfst vindt de volgende editie plaats.