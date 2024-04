Roos (11) uit Haren is de beste voorlezer van Groningen en gaat naar landelijke finale in Utrecht

De deelnemers aan de Groningse voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, met winnares Laura op de 'troon' - Foto: Larou de Jong / RTV1

De 11-jarige Roos Onnes van de Brinkschool uit Haren is de winnaar van de provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Dat werd woensdagmiddag duidelijk, nadat ze het in Theater VanBeresteyn in Veendam opnam tegen zeven andere basisschoolleerlingen.

RTV1 was woensdagochtend bij de provinciale voorronde en zag hoe de jury, bestaande uit gedeputeerde Tjeerd van Dekken, Rachel van den Hoogen van Biblionet Groningen en kinderboekenschrijfster Corien Oranje, het moeilijk hadden om een winnaar te kiezen. Van Dekken kreeg er, naar eigen zeggen, ‘lichte hoofdpijn’ van.

Na een lang juryberaad werd rond het middaguur duidelijk dat de 11-jarige Roos Onnes van de Brinkschool uit Haren naar TivoliVredenburg in Utrecht mag om de provincie te vertegenwoordigen tijdens de Nationale Voorleeswedstrijd.

Roos won de wedstrijd door voor te lezen uit het boek ‘Films die nergens draaien’ van Yorick Goldewijk. De jury koos voor Roos, omdat ze volgens jurylid Oranje ‘meeslepend’ voorlas uit het boek: “Roos was voor ons wel heel bijzonder omdat ze veel plezier uitstraalde, haar inleiding fijn was en ze een prachtig boek had uitgekozen. Ze las daar mooi uit voor.”

Roos en haar klas gaan op 22 mei naar Utrecht voor de landelijke finale. Iets waar de winnares duidelijk trots op is: “Ik vind het heel erg leuk, helemaal omdat de hele klas nu mee mag naar Utrecht. Ik ben heel erg blij.”