Rondje Stad: ”Salle des pas perdus, de zaal waar je voetstappen verloren gaan.”

Foto: 100% Groningen

Een nieuw seizoen staat voor de deur voor de Groningse Stadsgidsen. Zo ook voor Titus Akkermans die elke dag tientallen toeristen rondleidt door de Stad. Titus nam de luisteraars van de Ochtendshow (vanmorgen) mee in een rondje door Groningen.

Met veertien collega’s breed leidden de gidsen van Het Groninger Gidsen Team mensen rond in Groningen. ”Het is weer volle bak!” zei Titus Akkermans vanmorgen in de OOG Ochtendshow. Daarbij zijn niet alleen Nederlandse gasten maar ook mensen uit Duitsland en Singapore. Akkermans is blij dat hij dat mag doen en doet dat met veel passie.

We gaan verder met ons rondje door Groningen…

”Vorige keer waren we gebleven bij de Werkmanbrug, ook wel de museumbrug genoemd.

De Stadsgids neemt ons aan de hand mee: ”Kijk naar die rare vlakken, het deconstructivisme. Waar de moderne kunst wordt tentoongesteld.” Titus vervolgt: ”Daar speelde Keith Richards zijn prachtige tonen met het nummer Painted Black bij de tentoonstelling in het Groninger Museum.” Maar als je je weer omdraait dan kijk je naar ons prachtige stationsgebouw. Iedere Groninger kent dat. Maar tussen kijken en zien zitten verschillende dingen. ”We lopen over de fietsparkeerplaats en dan hebben we een geweldig mooie entree van het Groninger Hoofdstation dat geopend is in 1896.” Gebouwd door een Amsterdamse architect Isaac Gosschalk.

Als je binnenkomt in de Stationshal dan zie je een heel mooi kunstwerk. Toen het geopend werd schreven de krantenkoppen in Groningen ” Salle des pas perdus.” Wat betekent: de zaal waar je voetstappen verloren gaan. ”Als je te voet gaat en de bankjes tegemoet loopt. Kijk dan eens omhoog” vertelt Titus Akkermans aan de luisteraars. Daar zie je drie tegeltableaus van een Groninger kunstenaar genaamd: Bach, die was kunstdocent aan de academie Minerva. En middenin zit daar de stedenmaagd op een troon: de personificatie van de Stad Groningen.

Als je naar buiten gaat kan je het niet ontgaan. Het Paard van Ome Loeks. Het standbeeld van het paard van Ome Loeks staat sinds 1959 op de Grote Markt in Groningen. Dit standbeeld, genaamd “Jan en zijn baas” of informeel bekend als “Het Peerd van Ome Loeks”, is een herkenbaar symbool geworden voor de stad Groningen. Met zijn lange geschiedenis van meer dan zestig jaar is het standbeeld een geliefde bezienswaardigheid geworden voor zowel de lokale bevolking als toeristen. Maar wat veel mensen niet weten is dat de eigenaar van het Hoofdstation heeft gezegd dat het paard met zijn kont naar de Stad moet staan. Dit omdat voor bezoekers van het station bij het verlaten van de Stationshal de kop van het paard als eerste zien.

Iedere tweede donderdag van de maand komt Titus Akkermans langs in de Ochtendshow op OOG Radio.