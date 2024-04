Roerig dagje in politiek Nederland en Groningen: “Een bijna onvergeeflijke fout”

“Een bijna overgeeflijke fout,” aldus Tweede Kamerlid van de Pvda-GroenLinks Julian Bushoff. Het gaat om de wens van VVD, BBB en PVV die dinsdag in de Eerste Kamer om meer informatie te vroegen over leveringszekerheid van gas voor Nederland, voordat de gaskraan definitief dicht kan.

Het bleek te gaan om een misverstand. De partijen wilden graag nog wat vragen beantwoord zien, maar beseften niet dat daarme het definitieve sluiten van de gaskraan wel tot anderhalf jaar kon worden uitgesteld. Toch zorgde het in politiek Den Haag en in Groningen voor veel onrust.

“Leveringszekerheid is een rookgordijn”

Bushoff is niet blij met het gebruik van het leveringszekerheidsargument: “Dat argument is ook al door minister Kamp oneigenlijk gebruikt om de gasproductie hier op te schroeven, terwijl hier aardbevingen waar. En nu werd weer gezegd dat de gaskraan niet dicht kan door leveringszekerheid. Ook de parlementaire enquêtecommissie concludeerde dat telkens onterecht het rookgordijn van leveringszekerheid wordt opgeworpen. Toen ik het hoorde werd ik boos en sprakeloos tegelijkertijd.”

Het bleek dus te gaan om een misverstand. Maar de pijn is al geleden, aldus Bushoff: “Het vertrouwen dat eigenlijk weg was, en nog niet eens echt terug was, is nog verder beschadigd bij heel veel mensen. Ik kreeg ontzettend veel bericht van mensen van, dit kan toch niet waar zijn, dit moet een fout zijn. En dat bleek ook zo. Een bijna onvergeeflijke fout.”