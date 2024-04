Rode kaart FC Groningen doelman Hidde Jurjus geseponeerd

Foto: FC Groningen. Hidde Jurjus

De rode kaart die FC Groningen doelman Hidde Jurjus afgelopen zaterdag in het duel tegen Cambuur Leeuwarden kreeg is geseponeerd. Dat betekent dat hij vrijdag in Tilburg tegen koploper Willem II gewoon onder de lat kan staan.

Volgens scheidsrechter Erwin Blank ontnam Jurjus met zijn overtreding, net buiten het strafschopgebied, Cambuur speler Milan Smit een scoringskans en kreeg daarom rood. FC Groningen vond dat het geen scoringskans was, omdat de bal voor de overtreding al bij FC Groningen verdediger Thijmen Blokzijl terecht was gekomen. Ook vond FC Groningen dat het contact tussen Jurjus en Smit zodanig licht was dat er geen sprake was van een overtreding.

De aanklager van de KNVB ging hierin mee. Dat gebeurde mede na verklaringen van de betrokkenen en het bekijken van de TV beelden.