Riepe-verkoper Willem Stuivenberg overleden: ‘Heel erg triest’

Foto Andor Heij.

Straatkrantverkoper Willem Stuivenberg is deze week onverwachts overleden. Hij verkocht jarenlang De Riepe bij de Plus-supermarkt aan de Oosterhamriklaan in de Indische Buurt.

Willem had zijn stoel er permanent staan en die werd vrijdag aan het begin van de avond het middelpunt van een herdenking aan de markante Riepe-verkoper. De eerste bloemen werden gelegd door vrienden van Willem en het personeel van de supermarkt, die het nieuws nog maar net hadden gehoord. “Dit is heel erg triest”, aldus een vrouwelijke klant. “Ik ga er ook zo ook wat bij neerleggen”.

Willem, doorgaans uitgedost in een Feyenoord-shirt en -pet, kon opvliegend zijn. Maar hij was ook zeer behulpzaam en daardoor geliefd bij de klanten van de winkel.

Beter

Willem was geen makkelijke ‘jongen’. Hij had dan ook geen makkelijk leven achter de rug. Maar de laatste tijd ging het goed met hem, memoreerde een vriend van Willem vrijdag in de winkel. Hij had een dak boven zijn hoofd, liet de drank staan waardoor hij rustiger was geworden en had net een fatbike aangeschaft van zijn spaarcenten.

Willem wist enkele jaren geleden ook het nieuws te halen, omdat hij de eerste straatkrantverkoper was waar je De Riepe via een mobiel pinautomaat kon betalen.

Feyenoord

Willem was een enorme Feyenoordfan. De grijns viel de afgelopen tijd dan ook bijna niet van zijn gezicht te slaan vanwege de grote overwinning van zijn club op de aartsrivaal Ajax.

De bekerwinst van zijn club mocht hij nog mee maken, maar de viering niet. Willem overleed, op weg naar de huldiging, in de buurt van Gouda in de trein aan een hartstilstand.

Willem Stuivenberg is 54 jaar oud geworden.