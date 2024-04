Relatief weinig lintjes op Koningsdag voor inwoners Stad

Foto: Nelise Kooistra

De lintjesregen in Groningen was de afgelopen vijf jaar nogal bescheiden. In relatief opzicht waren er nergens in de provincie Groningen minder onderscheidingen dan in onze gemeente. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Tussen 2019 en 2023 kregen 88 inwoners van Groningen vlak voor Koningsdag te horen dat ze een decoratie kregen. Van elke 100 duizend Nederlanders hebben er tachtig de afgelopen vijf jaar voor Koningsdag een lintje opgespeld gekregen. In de provincie Groningen ging het om 63 lintjes per 100 duizend inwoners.

Het aantal lintjes voor vrouwen — 28 van de 88 — ligt in de provincie Groningen lager dan het landelijk gemiddelde. Alles bij elkaar zijn 52 mensen bij de afgelopen vijf lintjesregens in Groningen benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau, 27 mensen tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau of de Nederlandse Leeuw, en negen mensen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Landelijk gezien valt het op dat ten zuiden van de lijn Rotterdam-Emmen beduidend meer onderscheidingen worden uitgereikt dan ten noorden daarvan. Volgens Peter Rehwinkel, voormalig burgemeester van Groningen, en expert op het gebied van uitreikingen, heeft dit alles te maken met het verenigings- en het kerkelijke leven in de zuidelijke helft van Nederland.

Aanstaande vrijdag reikt burgemeester Koen Schuiling weer een aantal lintjes uit.