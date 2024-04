Reacties op uitstel sluiten gaskraan: “Hier wordt chantage in de richting van de Tweede Kamer gepleegd”

Foto: Gijs Bouman (112 Groningen)

In de provincie wordt boos gereageerd op het besluit van de Eerste Kamer om volgende week niet te gaan stemmen over het sluiten van de Groningse gaskraan. Kamerleden van BBB, VVD, PVV, JA21 en 50Plus lieten dinsdag weten dat ze eerst meer duidelijkheid willen hebben over de leveringszekerheid.

“Ik ben echt verbijsterd”, laat Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging in een eerste reactie weten. “In de Tweede Kamer is onlangs over dit onderwerp gestemd en 146 van de 150 Kamerleden waren voor versnelde sluiting van de gaswinningsputten. Dan verwacht je dat het klaar is. Je weet dat de Eerste Kamer er dan nog over gaat praten, maar dat zou met zo’n grote meerderheid, die in de Tweede Kamer voor stemt, een formaliteit moeten zijn. En nu wordt het toch uitgesteld omdat men meer duidelijkheid wil hebben over de leveringszekerheid of er in de toekomst wel genoeg gas kan worden geleverd.”

Coert Fossen (Groninger Bodem Beweging): “Ik vind dit heel vreemd. Ook onverklaarbaar”

Fossen: “Er is door de Eerste Kamer niet tegen gestemd, maar er is om uitstel gevraagd. Er moeten extra vragen beantwoord worden. En dan zul je zien dat de antwoorden tot onduidelijkheden gaan leiden, en een plenair debat nodig is. En uiteindelijk beland je in een discussie die voor de Groningers funest is. Terwijl er in principe volgende week gestemd had zullen worden en daarna de figuurlijke vlaggen uit hadden gekund. Ik vind dit heel vreemd. Ook onverklaarbaar.”

Sandra Beckerman (SP): “De formerende partijen laten Groningen weer wachten”

Ook Tweede Kamerlid Sandra Beckerman is boos. “De PVV, VVD en BBB vertragen hier definitief het einde van de gaswinning. Na al het leed, na alle onveiligheid dat Groningen is aangedaan door een onbetrouwbare overheid. Na alle strijd besluiten deze formerende partijen in de Eerste Kamer om de Groningers weer te laten wachten.”

Dries Zwart (Partij voor het Noorden): “We worden nog meer de stront ingedrukt”

De Groninger Bodem Beweging en de SP zijn niet de enige partijen die boos zijn. Dat is ook Dries Zwart van de Partij voor het Noorden: “In het debat heeft VVD-Eerste Kamerlid Van den Berg laten weten dat er niet naar één belang gekeken moet worden. Ik vind die woorden heel pijnlijk. Wat van belang is dat is de veiligheid van de inwoners in het bevingsgebied. Voor ons leven hier. Ik ben heel boos. Dit uitstel gaat opnieuw ten koste van de inwoners. Uit de parlementaire enquête bleek heel duidelijk dat de Groningers altijd op achterstand zijn gezet. En nu worden we nog meer de stront ingedrukt. Dat gevoel heb ik.”

“Hier wordt chantage in de richting van de Tweede Kamer gepleegd”

De vraag is ook wat dit besluit van de Eerste Kamer met het vertrouwen doet. Zwart: “Ik vind het beschamend. Dit is precies wat wij al sinds de zware aardbeving bij Huizinge roepen. Er zijn allemaal beloften gedaan. Je hebt het over de vertrouwensvraag: er worden dingen beloofd die vervolgens niet waar worden gemaakt. En dat gebeurt nu opnieuw. Terwijl we het over de Eerste Kamer hebben. Dat is een orgaan dat een controlerende functie heeft. Niets meer, niets minder. Maar deze 75 mensen klimmen nu op de stoel van de Tweede Kamer. Ze plegen chantage in de richting van de Tweede Kamerleden.”

Coert Fossen: “Het vertrouwen is al heel broos”

Fossen is het met Zwart eens: “In het 8-uur-journaal werd het heel treffend neergezet: dit gaat weer veel onzekerheid met zich mee brengen. En hoe vaak hebben we als Groningers niet klappen moeten incasseren? Persoonlijk had ik er nu wel fiducie in. Maar mensen op straat zeiden tegen me, ik moet het eerst zien en dan geloven. En die mensen krijgen nu verdorie toch gelijk. Het vertrouwen in de politiek was al broos. Dat wordt nu nog brozer.”

Dries Zwart: “Het is niet normaal dat we kinderen leren dat ze onder de bank moeten kruipen”

Zwart: “Dit is ook een moment om jezelf een spiegel voor te houden. Want waar hebben mensen in het bevingsgebied op gestemd tijdens de verkiezingen? Zijn dat wel de partijen die voor Groningen opkomen? Vorig jaar mei hebben we het hier ook over gehad. Wij zijn altijd sceptisch en voorzichtig geweest, waar andere partijen zeiden dat het wel los zou lopen. En toch worden we nu opnieuw in de steek gelaten. Er is maar één optie: de gaskraan moet dicht. Het is niet normaal dat we kinderen leren om onder de bank te kruipen wanneer de aarde beeft. Toch?”

“Van uitstel moet geen afstel komen”

De vraag is hoe het nu verder moet. Zwart weet het niet. “Moeten we nu opnieuw iedereen gaan mobiliseren om met fakkels te gaan lopen? Het heeft allemaal geen zin. Mijn partij gaat er van uit dat van uitstel geen afstel komt en dat ook de Eerste Kamer partijen BBB, VVD, PVV, JA21 en 50PLUS de beloften aan Groningen gedaan na zullen komen.” Fossen: “Het nieuws is nog heel vers. Er wordt vanavond druk gebeld en geappt. En daarbij gaat het ook over de vraag om wat te doen. Maar wat dat zal zijn, die vraagt komt nu nog te vroeg.”