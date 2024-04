Ramadan ten einde, voorbereidingen Suikerfeest in volle gang: “Het wordt een hele mooie en gezellige dag”

Foto: moskee Al-Rahma

De ramadan zit er op. Op deze dinsdag wordt er voor het laatst gevast, op woensdag vindt Eid-al-Fitr plaats. Een feestdag die wij kennen als het Suikerfeest. Maar hoe ziet deze dag er uit? En hoe is het de afgelopen weken gegaan? Een gesprek met de woordvoerder van de Al-Rahma-moskee in de stad.

Op woensdag vindt Eid-al-Fitr plaats. Hoe gaat dit er in Groningen uit zien?

“Het leuke en het mooie is dat we dit gezamenlijk, dus de Turken en moslims gaan vieren. Op de eerste ochtend van het Suikerfeest bezoeken mannen en vrouwen de moskee voor een gezamenlijk speciaal gebed. Nu zijn er in Groningen dusdanig veel mensen die hierbij aanwezig willen zijn dat wij uitwijken naar de voetbalvelden van VVK. Daar verzamelen we ons woensdagochtend om 07.00 uur. En na het gebed is het feest. Het is een belangrijke feestdag voor ons.”

Betekent dat ook dat er bijvoorbeeld vandaag al druk gewerkt is aan de voorbereidingen?

“Absoluut. Kinderen krijgen bijvoorbeeld morgen cadeautjes. En er vindt veel familiebezoek plaats. Het is een hele leuke en gezellige dag. En daar hoort inderdaad ook eten en drinken bij. Dus de vrouwen zijn, vaak met hulp van de kinderen, al dagen druk bezig geweest in de keuken om er iets moois en bijzonders van te maken. Eid-al-Fitr is het einde van de ramadan, de periode van vasten. En dat einde vieren we dus.”

Bij de ramadan wordt er gebruik gemaakt van de islamitische maankalender. Een islamitisch jaar telt ongeveer 354 dagen, terwijl in ons land de gregoriaanse kalender wordt gehanteerd die 365 dagen telt. Is het prettig dat de ramadan nu in deze periode van het jaar valt?

“Het is voorgekomen dat de ramadan in de zomer valt. Dat er een tropische hittegolf is, waarbij dan onze ramadan hebben. Dat is veel zwaarder dan dat het in deze tijd van het jaar valt. Ook omdat de dagen nu minder lang zijn dan in de zomer. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag er wel gegeten worden. Volgend jaar valt de ramadan nog wat gunstiger. Dan begint het eind-februari, begin maart.”

Onlangs was in het nieuws dat de belangstelling voor de ramadan groeit. Merken jullie dat ook als moskee?

“Absoluut. En dat vinden we ook heel leuk. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen vragen hebben. Wat is ramadan precies? Hoe wordt het Suikerfeest gevierd? Wij vinden het leuk om mensen informatie te vertellen en men is ook van harte welkom om in onze moskee te komen kijken. En het klopt dat die belangstelling groeit. Ook het aantal bekeerlingen neemt toe. Dat zijn mensen die zich recentelijk tot het geloof bekeerd hebben. Daar zijn we blij mee.”

Nu vertelde je aan het begin van dit gesprek dat jullie het grote gebed morgen noodgedwongen op een voetbalveld organiseren. Hebben jullie eigenlijk te weinig ruimte?

“Wij zijn inderdaad op zoek naar een grotere ruimte. Wat je zegt klopt: de belangstelling neem toe, maar ook het aantal moslims neemt toe. En dat is natuurlijk voor ons geweldig, maar wij willen ook graag de mensen een plekje bieden. En we lopen wat dat betreft steeds meer tegen de grenzen aan. Wel zijn we hierover in gesprek met de gemeente. En we hopen dat daar een mooie oplossing uit gaat komen.”

