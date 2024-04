Raadsfracties willen maatregelen tegen zwerfafval in water Stad

Foto: Efraimstochter via Pixabay

De gemeente Groningen moet iets doen aan de honderdduizend stukken zwerfafval die jaarlijks in het water in en rond de stad terecht komt. Dat vinden de raadsfracties van D66, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. Daarvoor moet er een sluitend netwerk van afvangsystemen gaan komen, zodat er minder afval richting de Waddenzee kan stromen.

De vier partijen komen met de oproep, nadat uit het eindrapport van het project Stop Plastic van Stad bleek dat er jaarlijks in Groningen zo’n 1.200 kilo afval in de Diepenring belandt. Een deel daarvan komt in de wateren naar de Waddenzee terecht. Sigarettenfilters, plastic folies en verpakkingen van snoep, snacks en chips zijn volgens de onderzoekers de grootste boosdoeners. Het meeste zwerfafval lijkt ergens tussen Stad en Wad lijkt te blijven hangen, waardoor het de Waddenzee niet direct bereikt. Wel zou het achtergebleven afval mogelijk ‘degraderen’, waardoor het als zogenaamd ‘microplastic’ alsnog de Waddenzee in kan stromen. De hoogste concentraties microplastics zijn gevonden bij de waterzuivering in Garmerwolde en in het Eemskanaal.

De gemeente moet daarom, al dan niet samen met de waterschappen in de provincie, gaan zorgen voor afvang van dit zwerfafval. De onderzoekers achter het rapport denken dat afvang van het zwerfafval het makkelijkst kan rond de woonboten in Stad en bij de Borgbrug. De vier partijen vragen daarnaast om andere oplossingen binnen de gemeente tegen zwerfafval rond de Diepenring, om daarmee al op voorhand te voorkomen dat het afval in de Diepenring terecht komt.