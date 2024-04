Raadsfracties op de bres voor ouders met Basis jeugdhulp: ‘Rechtsbescherming van ouders en kinderen verdwenen’

Het onderbrengen van de Basis jeugdhulp bij WIJ Groningen is volgens het Groningse gemeentebestuur een groot succes. Maar juridisch adviseurs vinden dat de gemeente met de nieuwe regels, die sinds 1 januari vorig jaar gelden, de Jeugdwet omzeilt.

De nieuwe Basis jeugdhulp binnen de gemeente, waarbij ouders via WIJ Groningen indicatieloos hulp kunnen aanvragen, is bedoeld om wachtlijsten voor jeugdhulp zo goed als verleden tijd te maken. Maar door de overdracht naar WIJ Groningen gaat de gemeentelijke organisatie in sommige gevallen tussen al bestaande hulpverlening en gezinnen in zitten. Ouders voelen zich voor het blok gezet. Ze kregen een mail waarin stond dat er een kennismakingsgesprek gepland zou worden met WIJ Groningen om de overdracht te bespreken, terwijl ze helemaal niet weg willen bij hun eigen specialist.

Ouders gaven aan dat die overdracht gebracht werd als een voldongen feit. Daar vallen juristen (zie RTV Noord) en de raadsfracties van de PVV, de Stadspartij 100% voor Groningen, de Partij voor het Noorden, D66 en het CDA over. “De keuze om beschikkingen eraf te halen zorgt er voor dat ouders in de problemen komen”, schrijven de fracties. “Doordat er beschikkingsvrij wordt gewerkt, kunnen ouders daar dus ook geen bezwaar tegen maken. Bovendien mag het niet volgens de Algemene Wet Bestuursrecht. Onlangs is de gemeente Maassluis door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de vingers getikt omdat zij beschikkingsvrij werkte.”

Komende woensdag zullen de fracties vragen over stellen in het vragenuur,