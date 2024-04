Raad stemt in met bouw dertig nieuwe woonwagenstandplaatsen, voorstel om lat hoger te leggen haalt het niet

foto: Google Streetview

In de gemeente Groningen worden in de komende vijf jaar dertig nieuwe woonwagenstandsplaatsen gerealiseerd. Een voorstel van CDA, PVV en Stadspartij 100% voor Groningen om dit aantal te verhogen naar zestig plaatsen, verdeeld over twee of drie locaties, haalde het niet.

Op dit moment zijn er locaties voor woonwagens te vinden op De Kring, in Beijum en aan de Leegeweg in Hoogkerk. De afgelopen jaren richtte de gemeente zich voornamelijk op deze locaties. Een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman heeft geleid tot een andere aanpak. Deze organisaties hebben aangegeven dat wonen in een woonwagen een essentieel onderdeel is van de cultuur van woonwagenbewoners en dat de overheid dit dient te beschermen. De gemeente is met die uitspraak aan de slag gegaan en wil daarom de komende jaren op een nog aan te wijzen terrein dertig nieuwe plekken creëren. Deze nieuwe locatie zal waarschijnlijk in het westelijk deel van de stad gerealiseerd worden.

Etkin Armut (CDA): “De dertig plekken zijn niet genoeg”

Etkin Armut van het CDA: “De dertig plekken is een eerste stap, maar het is niet genoeg. Daarmee voldoen we ook niet aan het mensrechtelijk kader. Op de hoofdwachtlijst staan op dit moment 72 wachtenden. Wanneer het nieuwe terrein klaar is, zal de wachtlijst gegroeid zijn naar 93 wachtenden. Wat we dus doen is dat de wachttijd niet afneemt maar iets minder hard groeit. Daarom zouden wij graag willen zien dat het College haar ambitie gaat vergroten en in gaat zetten op minimaal zestig standplaatsen.

Elte Hillekens (GroenLinks): “De wethouder heeft gezegd dat we na de dertig plekken niet gaan stoppen met zoeken”

GroenLinks is het daar niet mee eens. Elte Hillekens: “Het is heel mooi dat er door het College nu stappen worden gezet. Maar wij gaan dit niet steunen. De wethouder heeft namelijk aangegeven dat er in eerste instantie gekeken gaat worden naar dertig plekken, maar dat we daarna niet gaan stoppen met zoeken.” Daar reageert Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen op: “Als je nu gaat zoeken naar dertig plekken, en als je die vindt en daarna ga je nog eens zoeken naar dertig plekken, dan is het toch zo dat als je nu gaat zoeken naar zestig plekken je dan sneller klaar bent?” Hillekens: “Wij hebben begrepen dat er gekeken wordt naar tenminste zestig plekken in het gebied. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Dit is afgestemd met de doelgroep”

Rico Tjepkema van de PvdA sluit zich daar bij aan: “Wij hebben ook begrepen dat de dertig plekken een harde ondergrens is en dat er wordt gekeken naar uitbreiding wanneer het nodig is.” Armut: “Maar het is nodig. Volgens mij is het belangrijk om niet te gaan sturen op wat minimaal nodig is, maar wat volgens het mensrechtelijk kader nodig is.” Tjepkema: “Het is afgestemd met de doelgroep dat deze stap voldoende is.” Armut: “Ja, dat is logisch, want de doelgroep is blij dat ze er wat bij krijgen. Maar de wachtlijst is nu al enorm vol en zal de komende jaren verder groeien.”

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA): “De puzzel is niet eenvoudig”

Wethouder Rik van Niejenhuis van Wonen is het niet eens met de motie: “Voor het eerst sinds jaren hebben we een ambitie om deze specifieke doelgroep te huisvesten. Het vinden van dertig extra plekken is geen sinecure. Het doel is om deze plekken aan de westkant te realiseren. Dat is in overeenstemming met de wens van de doelgroep, zodat ze in de buurt van hun families kunnen wonen. Maar de puzzel is niet eenvoudig. Waar gaan we zoiets realiseren? En dan kunnen we er voor kiezen om voor zestig plekken te gaan, maar ik wil geen ambities die ik niet kan realiseren. De dertig plekken is de ambitie die we nu hebben, maar wanneer we dat realiseren zal het niet stil staan.”

“Ons denken stopt niet”

Van Niejenhuis heeft qua wachtlijst ook een andere verwachting: “Wat je vaak ziet is dat mensen bijvoorbeeld verhuizen, gaan samenwonen of komen te overlijden, waardoor de wachtlijst korter wordt. Wij zullen periodiek gaan kijken naar het getal. Is dertig plekken reëel? Kunnen we het betrekken bij het opstellen van nieuwe woonvisies? Ons denken stopt niet. Ook wij willen dat de wachtlijst wordt ingekort.”

Het hoofdvoorstel, waarbij gezocht gaat worden naar dertig nieuwe woonwagenstandplaatsen, wordt unaniem aangenomen. Het voorstel om de lat hoger te leggen haalt het niet. Uiteindelijk stemmen 30 raadsleden tegen en 12 voor.