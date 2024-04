Provincie en gemeenten willen weten hoe het er een jaar na Nij Begun voor staat

Foto: Provincie Groningen

Een jaar na de publicatie van Nij Begun, de kabinetsplannen waarmee de overheid herstel en toekomstperspectief wil bieden aan de inwoners van het aardbevingsgebied, nodigen de provincie Groningen, de gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe en de waterschappen de Groningers en Noord-Drenten uit om gesprek te gaan.

De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 20 april in het provinciehuis. Tijdens de bijeenkomst wordt er een tussenstand gegeven over de plannen voor het heden en de toekomst van Groningen en Noord-Drenthe naar aanleiding van de gaswinning. Ook kunnen bezoekers over hun ideeën en wensen van gedachten wisselen met bestuurders van de provincie, de Groninger en Drentse gemeenten, de waterschappen en het Rijk.

Bezoekers kunnen op 20 april binnenlopen in het provinciehuis tussen 10.30 en 13.30 uur. Het provinciehuis in Groningen binnenlopen. Koffie, thee en koek staan klaar, dus aanmelden is wel gewenst in verband met de catering.