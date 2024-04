Provinciale Staten wil debat over besluit Eerste Kamer rond afsluiten gaskraan

Foto: Joris van Tweel

Een meerderheid van Provinciale Staten wil deze woensdag een debat over het besluit van de Eerste Kamer om het definitief afsluiten van de gaskraan in Groningen uit te stellen.

Er is veel verontwaardiging in het noorden over het feit dat BBB, VVD, PVV, JA21 en 50Plus het wetsvoorstel niet willen behandelen. De fracties willen eerst meer informatie over de leveringszekerheid, ondanks dat de overgrote meerderheid van de Tweede Kamer voorstander is van zo spoedig mogelijke sluiting.

De statenfracties willen weten wat Gedeputeerde Staten gaat doen, nu de beloften aan Groningen weer gebroken lijken te worden. Ook Commissaris van de Koning René Paas maakt zich grote zorgen. “Dit is een slechte dag voor Groningen,” aldus Paas. “Juist het argument van leveringszekerheid is in de afgelopen jaren vaak misbruikt om de belangen van Groningers te negeren. Definitieve sluiting van de gasputten in Groningen is essentieel. En het is beloofd.”