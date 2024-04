Prijzen koopwoningen opnieuw gestegen in Groningen

In het eerste kwartaal van 2024 waren de prijzen van bestaande koopwoningen in Groningen 5,6 procent hoger dan een jaar eerder. Daarmee staat de provincie op de tweede plaats in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Alleen in Utrecht stegen de prijzen (5,7 procent stijging) van bestaande koopwoningen harder. Maar waar de prijsstijging in Utrecht gepaard ging met een daling in het aantal verkopen, steeg het aantal transacties in Groningen wel. Het aantal verkopen nam toe met 8,1 procent.

In Nederland als geheel waren bestaande koopwoningen het afgelopen kwartaal 3,8 procent duurder dan in het eerste kwartaal van 2023. Gemiddeld gingen landelijk 9,9 procent meer woningen van de hand. De prijsstijging was met 5,4 procent het grootst bij tussenwoningen en met 0,5 procent het kleinst bij vrijstaande woningen. Appartementen werden het meest verkocht (26,7 procent), tussenwoningen waren minder geliefd: het aantal verkopen daalde met 0,2 procent.