Politiek wil met motie idee van ‘boerderijwinkel’ in binnenstad van tafel vegen

Het College moet zich niet gaan toeleggen op het realiseren van een gemeentelijke winkel in de binnenstad waar boerenproducten uit de gemeente verkocht gaan worden. De VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, PVV en Partij voor het Noorden dienen woensdag een motie in waarmee ze de wethouder op andere gedachten willen brengen.

“In de media heeft wethouder Kirsten de Wrede aangegeven dat er plannen zijn om een gemeentelijke winkel te openen”, vertelt Rik Heiner van de VVD. “In het debat over dit onderwerp is nog eens herhaald dat dit niet uitgesloten is. Mijn partij vindt dit niet een goed idee. Wij vinden dat de gemeente zich bezig moet houden met haar kerntaken. Het openen van een gemeentelijke winkel is daar geen onderdeel van. Ook omdat je op deze manier gaat concurreren met ondernemers waardoor je een oneerlijke concurrentiepositie creëert.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Winkeltje kan een bedrijfsmodel zijn”

Het onderwerp kwam naar voren in de vergadering ‘Agenda landelijk gebied’. Daarin gaf het College aan dat men in de gemeente meer ruimte wil geven aan kleine boerenbedrijven. Om hun economisch bestaansrecht te geven wordt gespeeld met gedachte om in de binnenstad een winkel te realiseren waar boeren uit de gemeente hun producten kunnen verkopen. “Het winkeltje kan een bedrijfsmodel zijn”, liet De Wrede in maart weten. “We gaan dat als gemeente niet zelf doen, maar we kunnen op deze manier wel het faciliteren van lokale producten stimuleren. In de discussies wordt links vaak gezien als de vijand van de boer. Maar het is rechts dat met de schaalvergroting de vijand is. We moeten kleine boeren stimuleren, beschermen en helpen.”

“Lokale producten voor het voetlicht brengen”

Ook toen leidde het al tot een pittige discussie. De VVD meldde dat de situatie te rooskleurig werd gepresenteerd omdat het zo niet zou werken. De Wrede: “Ik zie mogelijkheden. In ons land heb je een gele supermarkt die aandacht vraagt voor het verkopen van lokale producten. Zoiets kunnen wij toch ook doen? Je brengt lokale producten voor het voetlicht, en je biedt boeren economisch perspectief. Ik vind het jammer dat de VVD niet geïnteresseerd is.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Dit gaat te ver”

Ook de Partij voor het Noorden vindt het een slecht plan. Fractievoorzitter Leendert van der Laan: “De gemeente wil alles zelf doen. En deze gemeentewinkel is daar weer een voorbeeld van. Wij vinden dat dit te ver gaat. Het is ook overbodig. Kijk bijvoorbeeld naar de markt die we hebben, of naar verschillende winkeltjes, waar lokale producten worden verkocht. De hele infrastructuur is al aanwezig om lokale producten te verkopen. Dat hoeven we niet allemaal zelf te doen.”

“Gemeente moet zich richten op de dingen die er echt toe doen”

Van der Laan: “Maar ondertussen zijn we het de markt moeilijk aan het maken. Volgend jaar mag er alleen nog met elektrische auto’s in de binnenstad worden gereden. De wethouder doet moeilijk over het verstrekken van een ontheffing voor de marktverkopers. Maar heb je enig idee wat een elektrische trekkerauto gaat kosten? Een bedrag van twee ton. Je maakt het de marktverkopers moeilijk, maar je gaat vervolgens wel zelf een winkel beginnen. De gemeente moet zich wat ons betreft richten op de dingen die er echt toe doen.”