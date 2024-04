Politiek baalt dat Koningsfeest Poeleplein niet doorgaat: “Hoe kunnen we dit in 2025 wel door laten gaan?”

Foto via Poeleplein Groningen (Facebook)

Het Koningsdag- en -nachtfeest op het Poeleplein gaat dit jaar niet door. Volgens de organisator komen gemeente en betrokken partijen er onderling niet uit rond de verantwoordelijkheden over de veiligheid. Verschillende politieke fracties vragen de gemeente om opheldering. Men wil weten hoe er in 2025 wel weer een feest georganiseerd kan worden.

“Dat we vragen gaan stellen aan het College is niet met de insteek om dit jaar nog een Koningsfeest mogelijk te maken op het Poeleplein”, vertelt fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “Dat is een gepasseerd station. We zijn vandaag 7 april, over twintig dagen is het al Koningsdag. Dus zoiets nu nog realiseren is praktisch niet meer mogelijk. Om een voorbeeld te geven: het is nu te laat om nog artiesten te boeken. Maar we willen wel weten hoe we dit volgend jaar weer goed kunnen organiseren.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Het is teleurstellend”

Ook de fractie van Stadspartij 100% voor Groningen is teleurgesteld. Amrut Sijbolts: “Het is teleurstellend dat het de gemeente niet lukt om samen met ondernemers, die erg welwillend zijn, om dit feest te organiseren. Wat we zien is dat touwtjes steeds verder worden aangetrokken waardoor er meer verantwoordelijkheden komen te liggen bij de ondernemers. En wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich. In 2016 vond er iets vergelijkbaars plaats. Als raad hebben we daar toen op geïntervenieerd waardoor het toen alsnog door kon gaan. Maar zoals mevrouw Jacobs-Setz al terecht aangeeft, daar is het voor het Poeleplein nu te laat voor. De ondernemers hebben voor Koningsdag al andere plannen ontwikkeld.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “In vergelijking met vorig jaar is er niet perse veel veranderd”

Het Koningsfeest vindt al dertig jaar plaats op het Poeleplein. Afgelopen week lieten de horecabedrijven weten dat de maatregelen die ze moeten nemen rond crowd management (hoe kunnen bezoekers zich goed en veilig verplaatsen op een locatie, red.) niet langer op te brengen zijn. Daardoor is het feest financieel niet meer te doen voor de horecazaken. Jacobs-Setz: “Dat was ook de vraag die wij hadden. In de basis vinden we het heel jammer dat het feest niet door kan gaan, maar waarom stoppen ze nu precies? Als je met de partijen spreekt, dan is er in vergelijking met vorig jaar niet perse veel veranderd. De regels zijn niet veel scherper geworden. Wat hier speelt is dat de hele verantwoordelijkheid voor het evenement, het crowd management, bij de ondernemers wordt gelegd. En dat is raar.”

“Op Koningsdag wordt het klaarblijkelijk gezien als een festivalterrein”

Jacobs-Setz: “Als je een vergelijking maakt met afgelopen nacht, toen was het ook druk op het Poeleplein. Maar dan is het ook niet zo dat we het crowd management in handen leggen van de ondernemers. Op zo’n moment is de overheid ook verantwoordelijk. Maar klaarblijkelijk is het op Koningsdag allemaal anders en wordt het dan gezien als een festivalterrein. Maar mijn fractie vindt die vergelijking niet terecht. Omdat een festivalterrein toch echt wat anders is dan een Koningsdagfeest op het Poeleplein.”

“Er is dan geen gezamenlijkheid, en dat is jammer”

“Als je in het Stadspark een festival organiseert, dan zet je daar een aantal hekken omheen en fouilleer je mensen als ze het terrein op willen. Op die manier kun je bijvoorbeeld niet blikjes drinken mee het terrein opnemen. Maar op het Poeleplein is dat niet aan de orde. Je kunt gewoon met een tas vol drinken het plein oplopen. De gemeente ziet het als een festivalterrein, maar dat is het dus niet. De gemeente wil wel de lusten maar niet de lasten. En dan is er geen gezamenlijkheid, en dan stopt het. En dat is jammer.”

Amrut Sijbolts: “De Vismarkt trekt een ander publiek dan het Poeleplein”

Sijbolts sluit zich daar bij aan: “De verantwoordelijkheid wordt steeds meer bij de ondernemers gelegd. Maar daar is een grens aan. Als het mis gaat dan zijn de ondernemers verantwoordelijk en dat risico willen ze niet lopen. In deze kwestie is het belangrijk om maatwerk toe te passen. En dit feest is belangrijk hè? Groningen is een diverse stad met op Koningsdag verschillende feestlocaties. Het evenement op de Vismarkt trekt een ander publiek dan het Poeleplein. Die diversiteit moet je koesteren.”

Ietje Jacobs-Setz: “Het Poeleplein is op Koningsdag niet dicht”

Op de vraag of de VVD niet denkt dat er nu meer overlast zal zijn in de binnenstad doordat het evenement op het Poeleplein niet doorgaat is Jacobs-Setz duidelijk: “Voor jou en mij verandert er weinig. Wij kunnen op Koningsdag nog steeds een oranjebitter drinken bij de cafés die daar op het plein gevestigd zijn. Er is alleen geen podium waar artiesten optreden. Wat verdwijnt is de gezamenlijkheid waarbij ondernemers een feest organiseren. De samenwerking verdwijnt, waarbij nu alles in handen komt te liggen van de gemeente.”

Amrut Sijbolts: “Je hebt nu een slechtere variant”

Sijbolts maakt zich daar wel zorgen over: “De afgelopen jaren toen er nog wel een feest werd georganiseerd stonden er hekken. Als het dan te druk werd gingen de hekken dicht waardoor er regulering plaatsvond. Dat zal er nu niet zijn. Dus eigenlijk heb je nu een slechtere variant in vergelijking met de oude situatie. En als het misgaat, dan zal de agent die op die dag dienst heeft met die situatie moeten gaan dealen. Terwijl zo’n situatie niet had gehoeven. Onze insteek, met de vragen die we stellen, is dat het feest volgend jaar weer door kan gaan. En dat we ook bij andere evenementen goed kijken naar spreiding en daar vanuit de gemeente maximaal in faciliteren. Vroeger gaven we als gemeenteraad kaders mee aan het College waardoor we veel sneller konden bijsturen. Dat doen we nu niet meer waardoor dit probleem ook veel te laat aan de oppervlakte komt.”

Behalve de VVD en Stadspartij 100% voor Groningen hebben ook het CDA en Student & Stad aangekondigd vragen te zullen stellen. Jacobs-Setz: “Nogmaals, dit jaar zal een Koningsdagfeest niet meer te realiseren zijn. Maar we kunnen wel kijken hoe we dit in de toekomst weer op kunnen zetten.”