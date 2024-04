Plukken van rode lopers binnenstad laten los, wethouder onderzoekt of lopers nog langer nodig zijn

Foto: Google Maps

De gemeente gaat onderzoek doen of de rode lopers in de binnenstad vervangen kunnen worden door milieuvriendelijke oplossingen. Onderdeel van het onderzoek is ook of de lopers nog langer nodig zijn.

De fractie van de Partij voor het Noorden had aandacht gevraagd voor de situatie. Evelien Bernabela van deze partij: “De lopers worden elke dag uitgerold bij bijvoorbeeld de fietsenstalling op de Grote Markt. Onlangs zagen wij dat er plukken van deze lopers los laten. Uit onderzoek blijkt dat de matten gemaakt zijn van polymerics, dit is niet biologisch afbreekbaar. Afgelopen week werd duidelijk dat er jaarlijks 1.200 kilo plastic vanuit de Groningse Diepen in de Waddenzee terecht komt. Het College zet hoog in op duurzaamheid en milieuvriendelijke maatregelen en heeft wat dat betreft ook een voorbeeldfunctie. Is de gemeente daarom bereid maatregelen te nemen? En zijn de lopers nog langer nodig?”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Onwenselijk”

Wethouder Philip Broeksma is duidelijk: “De Partij voor het Noorden stelt terechte vragen. Dat er plukken van onze rode lopers loslaten, is bekend. De kans dat daarmee microplastics in het milieu terecht kunnen komen is onwenselijk. We zijn op dit moment bezig met het zoeken naar milieuvriendelijke oplossingen voor de lopers. Op dit moment hebben we nog zeven lopers in gebruik. Onderdeel van het onderzoek is ook of ze nog langer nodig zijn. Hoewel ze in het verleden hun waarde hebben bewezen omdat ze helpen bij het veilig over kunnen steken, waarbij je niet struikelt over geparkeerde fietsen.”

Evelien Bernabela: “Wanneer meer duidelijkheid?”

Bernabela is nog niet helemaal tevreden met dat antwoord: “Fietsen mogen niet meer gestald worden in de binnenstad. Dus daarmee zouden de lopers ook overbodig zijn geworden. Daarnaast vraag ik mij af wanneer we meer duidelijkheid krijgen.” Broeksma: “Het klopt inderdaad dat fietsen niet meer overal lukraak geparkeerd mogen worden. Voor de zomer verwacht ik met duidelijkheid te kunnen komen.”