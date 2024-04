Plannen om in leegstaand horecapand Beijum woningen te realiseren

Foto: Google Maps

Een leegstaand horecapand aan de Stoepemaheerd in Beijum, bij Winkelplein West, krijgt naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe bestemming. Er is een vergunning aangevraagd om op de locatie drie wooneenheden te realiseren.

In november 2020 woedde er een forse brand in de cafetaria die op dat moment in het karakteristieke witte pand was gevestigd. De brand zorgde voor veel schade en betekende het einde van de snackbar. In 2021 is er een tijdlang gewerkt in het gebouw waarbij Beijumnieuws meldde dat er een lunchroom in zou trekken. Ondanks dat de inrichting grotendeels klaar was om in gebruik te worden genomen is het eetcafé nooit opengegaan.

Inmiddels is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor het pand. De bedoeling is dat er drie wooneenheden gerealiseerd gaan worden. Op dit moment loopt er een inspraakprocedure: mensen die problemen hebben met de plannen kunnen hier bezwaar tegen maken. De vergunningsaanvraag is vorige week binnen gekomen. Voor de zomer wordt er een beslissing genomen of het realiseren van de plannen door kan gaan.