Plaatsing stolpersteine in Folkingestraat: ”De familie Bollegraaf is weer terug”

Donderdagmiddag zijn er dertien nieuwe Stolpersteine geplaatst in de Folkingestraat. Vier stenen liggen voor nummer 10 en negen stenen voor nummer 35, waar de familie Bollegraaf woonde voordat ze werden gedeporteerd in de Tweede Wereldoorlog.

De familie Bollegraaf woonde in een pand aan Folkingestraat 35, waar ze een kledingzaak runden. Een deel van de familie was actief in de destijds bekende Bolly Band, die op feesten en partijen vrolijke en swingende muziek ten gehore bracht. Op nummer 10 woonde de dochter van de familie Bollegraaf.

Nabestaanden van de familie startten een jaar geleden een crowdfundingsactie, met als doel 3.500 euro op te halen. Hoewel dit bedrag net niet werd behaald, was het genoeg om de struikelstenen aan te schaffen bij kunstenaar Gunter Demning.

Het was een middag vol emotie voor de familieleden. ”Ik voel me ook trots dat we dit hebben kunnen doen’, aldus Martha Nieswaas, één van de nabestaanden. Volgens de familie voelt het alsof de familie na al die jaren eindelijk weer terug is in de Folkingestraat.

Tijdens de plaatsing waren er muzikanten aanwezig. Zij speelden onder andere muziekstukken van de Bolly Band. ‘Dat zorgde ook weer voor een zonnige kant van de herdenking’, vertelt Ger Bollegraaf.