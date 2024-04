PKC’83 versterkt zich met middenvelder Tyrell Strik

Foto Andor Heij. PKC'83- Oranje Nassau

PKC’83 heeft zich voor komend seizoen versterkt met Tyrell Strik. De 20-jarige Strik komt over van NEC Delfzijl.

Strik was tot dit seizoen zes jaar actief in de jeugdopleiding van FC Emmen en speelde in het O-21 team van de Drenten. Strik is een centrale middenvelder, die ook in de verdediging uit de voeten kan.

“Ik ben blij dat we weer een jonge voetballer aan ons weten te binden”, aldus Robert Groninger, de trainer van PKC’83.

Eerder trok PKC’83 Omar Kavak van Pelikaan S, Bram Mulder van GRC, Jordi Paapst van GVAV en Gelo Windser en Sem Rozema van Be Quick aan.