PKC’83 profiteert van straf die WKE’16 van KNVB kreeg: Twee punten in mindering

Foto Andor Heij: GVAV - WKE

De KNVB heeft voetbalvereniging WKE’16 uit Emmen een straf van twee punten in mindering gegeven. Dit vanwege ongeregeldheden in Groningen tijdens de wedstrijd met Velocitas begin februari.

“Vanwege die ongeregeldheden heeft Velocitas een rapport op laten maken. Maar als dat bij ons was gebeurt hadden wij dat niet gedaan”, aldus WKE-voorzitter Jannes Wolters over de straf van de KNVB. “We weten nog niet of we in beroep gaan. We gaan eerst kijken of dat zin heeft”.

PKC’83, dat op de achtste plaatst staat, profiteert hier vooral van. De Groningers zijn met onder meer WKE in de slag om nacompetitie tegen degradatie in de eerste klasse J te voorkomen. PKC heeft door de straf twee punten voorsprong op WKE en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. De club die achtste wordt in deze competitie handhaaft zich sowieso. Drie clubs spelen nacompetitie en twee degraderen direct.

Aanstaande zaterdag spelen in Groningen de twee noordelijke woonwagenclubs tegen elkaar. PKC’83 ontvangt op sportpark De Kring in Groningen WKE’16. De wedstrijd begint om 17.00 uur.