Petitie behoud muurschildering in ’t Koude Gat in een aantal uren ruim driehonderd keer getekend

Muurschildering in Het Koude Gat. Foto: Robin Eggens

Een petitie om de muurschildering van kunstenaarsduo VAAF in ’t Koude Gat te behouden is dinsdag in een aantal uren ruim driehonderd keer getekend. Het doel van de petitie is om vierhonderd handtekeningen op te halen.

Het kunstwerk, een schilderij met de Iraanse gemeenschap, is vorig jaar aangebracht. Er is toen een tijdelijke vergunning aangevraagd om het werk zo snel mogelijk te kunnen realiseren. De aanleiding toen waren de protesten in Iran. Het kunstwerk laat portretten zien van demonstranten die om het leven kwamen tijdens de anti-overheidsprotesten. Zo is Nika Shakarami geportretteerd. De 16-jarige betaalde de hoogste prijs voor haar deelname aan de protesten. Ook Mahsa Amini heeft een plek op de afbeelding gekregen.

De tijdelijke vergunning is na een half jaar verlengd. Vaker dan dat mag niet en daarmee dreigt het kunstwerk komende zomer uit het straatbeeld te verdwijnen. De kunstenaars lieten vorige week aan OOG Tv weten op zoek te zijn naar een nieuwe muur waar ze een kunstwerk kunnen realiseren. De petitie roept op om het kunstwerk op de huidige plek te houden. Ook D66 wil dat de schildering blijft.

De petitie vind je op deze website.

Verslaggevers Lars Faber en Robin Eggens maakten een reportage over het onderwerp: