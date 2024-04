PET-scan expert Jan Pruim krijgt lintje tijdens afscheid van UMCG

Jan Pruim - Foto via UMCG

Hoogleraar medische beeldvorming Jan Pruim werd woensdagmiddag, bij zijn afscheid van het UMCG, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

De koninklijke versierselen werden hem uitgereikt door burgemeester Koen Schuiling. Verder overhandigde bestuursvoorzitter Ate van der Zee hem, als dank voor alles wat hij voor het UMCG gedaan heeft, een bijzondere onderscheiding van het ziekenhuis: de UMCG-kikker.

Pruim werkte sinds 1985 voor het academische ziekenhuis in Stad en was actief op het gebied van transplantatie, oncologie en moleculaire geneeskunde. Sinds 2014 is Pruim hoogleraar Medische Beeldvorming, in het bijzonder gespecialiseerd in PET-scans. Volgens het UMCG is de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB), dankzij het werk van Pruim, uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende afdeling met grote expertise. Pruim was een tijd lang de enige arts bij het PET-centrum.

Daarnaast roemt het ziekenhuis Pruim vanwege zijn rol in het onderwijs. In Europa was hij een gevraagde spreker vanwege zijn expertise, didactische kwaliteiten en visie. Pruim was jaren voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie (COC) van het UMCG, waarin hij zich onder meer inzette voor werk/privé balans voor medisch specialisten in opleiding.