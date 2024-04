Persoon spuugt agenten in het gezicht en man dreigt iemand neer te schieten in café

Foto via Politie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een agressief persoon aangehouden die twee politiemensen in het gezicht had gespuugd. Later in de nacht moest men in actie komen vanwege een persoon die dreigde andere mensen neer te zullen schieten. Dat meldt de politie op sociale media.

Voor de politie was het een drukke dienst in de binnenstad met verschillende incidenten. In de Papengang werd een agressief persoon aangetroffen. “Meerdere agenten werden naar de locatie gestuurd”, schrijft de politie. “Twee agenten werden in het gezicht gespuugd. Wij hebben de persoon aangehouden voor mishandeling.” De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord wordt.

Gebiedsverbod

Korte tijd later moesten de agenten opnieuw in actie komen. “Terwijl wij onze surveillance liepen kwamen wij een persoon tegen die eerder op de dag een gebiedsverbod had gekregen voor de periode van twaalf uren. Deze persoon heeft een bekeuring gekregen vanwege het overtreden van het verbod en wij hebben deze persoon de binnenstad uit gestuurd.”

Belediging

In de vroege ochtend werd er een 32-jarige aangehouden die verdacht wordt van bedreiging en mishandeling. “We kregen een melding dat portiers en cafébezoekers van een horecagelegenheid aan de Grote Markt waren bedreigd en mishandeld. De man had in het café gedreigd dat hij iemand neer zou gaan schieten. Wij hebben deze man aangehouden. Tijdens de aanhouding verzette hij zich hevig en schold meerdere collega’s uit. Ook deze persoon hebben wij overgebracht naar het politiebureau waar degene verhoord zal worden.” Voor zover bekend is er geen vuurwapen aangetroffen.