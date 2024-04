Persoon belandt in Van Starkenborghkanaal, brandweer zoekt naar tweede persoon

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Hulpdiensten moesten in de nacht van zaterdag op zondag in actie komen bij het Van Starkenborghkanaal. Een persoon was in het water terecht gekomen en het was onzeker of daar meerdere personen bij betrokken waren. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding van een persoon te water kwam aan het einde van de avond bij de hulpdiensten binnen. Daarop werden behalve de politie en een ambulance ook de duikers van de brandweer naar de locatie gestuurd. “Ter hoogte van de Iepenlaan met het Sprikkenburg is een persoon op een fiets te water geraakt”, vertelt Ten Cate. “Deze persoon heeft in paniek de hulpdiensten gebeld waarbij het onduidelijk was of er andere personen bij betrokken waren.”

De fotograaf vertelt dat brandweerlieden de fiets uit het water hebben gehaald en dat ambulancepersoneel zich over het slachtoffer heeft ontfermd. Het slachtoffer had een nat pak opgelopen. “Om onderzoek te doen of er geen andere mensen in het water zouden liggen kwam ook de boot van de brandweer naar de locatie. Omdat er aan de Sprikkenburg geen ruimte was om de boot te water te laten is men naar de Tjardaweg gereden, aan de andere kant van het Van Starkenborghkanaal. Toen men de boot te water wilde laten kwam het bericht dat de zoekactie gestaakt kon worden. Er waren geen andere personen bij het ongeluk betrokken.”

Vanwege het incident was het scheepvaartverkeer enige tijd gestremd. De politie heeft de fiets van het slachtoffer naar diens woning gebracht.