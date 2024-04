Partij vóór het Noorden wil provinciaal protest tegen gebruik Lelylijngeld voor ‘flessenhals’ Meppel

Foto: Andor Heij. Meppel station

De aanpak van de ‘flessenhals’ bij Meppel wordt betaald met geld voor de aanleg van de Lelylijn. Dat blijkt uit de voorjaarsnota van het demissionaire kabinet. De Partij voor het Noorden vindt dat dit niet kan.

Het kabinet stelde eerder dit jaar veertig miljoen euro beschikbaar voor de versnelde aanpak van de ‘flessenhals’. De treinverbinding tussen Meppel en Zwolle is als spoortraject de enige mogelijkheid voor Stadjers om op redelijke wijze via het ov in de Randstad te komen. Maar de ‘flessenhals’ bij Meppel kent regelmatig storingen en andere problemen, waardoor het hele treinverkeer naar het noorden vastloopt. Dat gebeurt gemiddeld zo’n 9 uur per week.

Nu blijkt dat het kabinet de manier waarop de aanpak in eerste instantie wilde betalen (niet-gebruikt coronageld) ‘ondeugdelijk’ vindt. Daarom trekt het de miljoenen uit de Lelylijn-pot. Ook de verbouwing van het station in Ede-Wageningen (6 miljoen) komt uit de pot.

De Partij voor het Noorden vindt de beslissing van het kabinet niet kunnen. De Statenfractie wil dat het provinciebestuur Den Haag aan het jasje trekt, omdat het geld uit een budget komt wat voor andere doeleinden aan het Noorden is toegezegd. Daarom moet er protest komen richting het kabinet, vindt de PvhN.