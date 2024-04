Parkeerbeleid flink op de schop

Philip Broeksma

De parkeermaatregelen en de parkeertarieven in de gemeente Groningen gaan flink op de schop.

Het doel is om meer openbare ruimte te krijgen. Het beleid moet eerlijker en goed te handhaven zijn. De ruimte moet goed verdeeld worden voor bezoekers en bewoners. Van de huishoudens in Groningen heeft 50% een auto, de vraag naar parkeerruimte is niet gelijk verdeeld over de stad. Dat wordt in de toekomst beter verdeeld.

Ook de tarieven gaan veranderen. In sommige gevallen moet meet betaald worden, maar er zijn ook wijken waar het minder wordt. Het parkeerbedrijf haalt per jaar ongeveer 15 miljoen euro op.