Paradijsvogeltuin houdt zaterdag zaaifeest: “Een dag vol gezelligheid”

In de Paradijsvogeltuin vindt op zaterdag het zaaifeest plaats. Volgens Amarins Elzinga belooft het een gezellige en feestelijke dag te worden.

Hoi Amarins! Wat gaat er zaterdag allemaal gebeuren?

“Mensen zijn vanaf 15.00 uur welkom waarbij we tot 23.00 uur een bomvol programma hebben. Er zijn workshops, er zijn bands en dj’s, er worden kinderknutselactiviteiten aangeboden, het Santelli jeugdcircus geeft een optreden en er is alle ruimte om een hapje te eten en wat te drinken. We proberen echt een totaalbeleving neer te zetten. De deelname gebeurt op basis van op donatie. Daarmee willen we het toegankelijk maken voor iedereen.”

Met ‘op donatie’ bedoel je dat mensen zelf kunnen beslissen welk bedrag ze geven?

“In ons land heeft niet iedereen dezelfde portemonnee. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan komen. Ook als je het jezelf financieel niet kunt veroorloven. Daarom de oproep aan deze mensen om juist te komen, waarbij we inderdaad hopen dat mensen die een dikkere portemonnee hebben een wat grotere bijdrage kunnen leveren.”

Nu hoor ik je een mooi programma noemen. Maar gaat er ook gezaaid worden?

“Haha. Als je denkt dat we met zijn allen een stuk grond in gaan zaaien: nee. Maar er zal op dat gebied wel van alles te doen zijn. Zo kunnen er plantjes geruild worden, maar kunnen er ook zaden uitgewisseld worden. En ook wordt er een wildplukwandeling gehouden. Misschien kun je zeggen dat zaaien bij dit feest in een heel brede context gezien moet worden: dat we mensen bij elkaar brengen, dat we er een gezellige dag van maken, dat er van alles te doen is en dat er ook kennis wordt uitgewisseld.”

Want stel dat je thuis aan de slag wilt met het kweken van aardbeien of een andere groente. Dan ben je van harte welkom?

“Absoluut. Dan is deze dag ideaal voor jou. Er is op de Paradijsvogeltuin veel kennis aanwezig. Als je een vraag hebt, dan is er altijd wel iemand die je kan helpen. Ik heb zelf bijvoorbeeld niet super groene vingers. Maar ik kan altijd terecht op de tuin bij mensen die mij op weg kunnen helpen. Dat is super prettig.”

Op de volkstuinen in de gemeente is er een wachtlijst en de interesse in het biologisch verbouwen van voedsel neem toe. Merken jullie op de Paradijsvogeltuin ook dat de belangstelling toe neemt?

“Ja, absoluut. Sowieso proberen wij de interesse in de Paradijsvogeltuin aan te wakkeren, dat het meer in de buurt gaat leven. Mensen zijn ook niet alleen welkom tijdens activiteiten maar ook op reguliere dagen. Het is alleen maar leuk als mensen een kijkje komen nemen. En door de jaren heen zien we de belangstelling groeien. Mensen die een kijkje komen nemen, maar ook mensen die zich daarna actief in gaan zetten.”

Wanneer zijn jullie zaterdag tevreden?

“Wij zijn tevreden als mensen plezier hebben. Het gaat hem niet om de kwantiteit maar ook de kwaliteit. Dat je kennis uit kunt wisselen. Dat je met meer bagage vertrekt dan je kwam. Dan zijn we tevreden.”

Paradijsvogeltuin

De Paradijsvogeltuin bestaat inmiddels alweer een aantal jaren. Op het terrein was vroeger een zand- en grindwinningsbedrijf gevestigd. De materialen werden aangevoerd via schepen die via het Van Starkenborghkanaal voeren. Toen dit bedrijf verdwenen was zijn er op het terrein mensen neergestreken die er wonen in bijvoorbeeld woonwagens en busjes. Gaandeweg is er een tuin omheen gekomen. In de tuin groeien onder andere bramen, tomaten, kersen, aardappelen.