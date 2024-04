Papiermolen gaat een week later open, maar gaat in september langer door

De Papiermolen gaat dit jaar niet eind april, maar begin mei voor het eerst open dit seizoen. De weersomstandigheden noopten het zwembad tot de verandering.

Op de Facebookpagina van de gemeente Groningen vertelt zwembadmanager Harry Huitinga dat er gekozen is voor een latere opening, omdat het eind april vaak nog niet warm genoeg is om buiten te zwemmen. Daarom is ervoor gekozen om dit jaar wat later open te gaan.

Normaliter gaat het zwembad op 1 september al dicht. Dan is het weer meestal nog prima en willen veel mensen nog een duik nemen in het openluchtbad. Daarom gaat De Papiermolen nu twee weken later dicht. Op zondag 15 september wordt het seizoen afgesloten.