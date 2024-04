Ouders met baby in Martini Ziekenhuis kunnen nu ook buiten het ziekenhuis naar hun kind kijken

Foto via Martini Ziekenhuis

Met steun van de Vrienden van het Martini Ziekenhuis heeft verpleegafdeling twaalf webcams geplaatst op de afdeling Neonatologie. Zo kunnen ouders, die niet bij hun kind in het ziekenhuis kunnen zijn, toch hun pasgeboren baby zien.

De webcams zijn geplaatst op de High Care en op de Neosuites van de verpleegafdeling. Op de High Care verblijven ernstig zieke baby’s en ouders kunnen hier niet de hele dag bij hun kind zijn. Op de Neosuites kan dat wel, maar ook hier is het voor beide of voor één van de ouders soms niet haalbaar om steeds in het ziekenhuis te zijn. Voor beide situaties bieden de webcams nu een alternatief.

Volgens het ziekenhuis zijn de ouders die gebruik maken van de webcams tot nu toe tevreden. “Helaas konden wij niet in het ziekenhuis bij ons kindje blijven”, vertelt één van hen via de website van het ziekenhuis. “De webcam maakt dit minder moeilijk. We kunnen elk moment van de dag dat we niet bij hem zijn, toch naar hem kijken. Dat geeft ons het gevoel wel een beetje dicht bij elkaar te zijn.”